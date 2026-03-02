Bob Sinclar e Kiesza fanno rinascere “I Can’t Wait”: un ponte tra epoche e sonorità

Bob Sinclar torna dietro la consolle con un progetto che celebra e reinterpreta uno dei brani simbolo della dance anni Ottanta. Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali la nuova versione di “I Can’t Wait”, iconica hit dei Nu Shooz che conquistò le classifiche internazionali, ora rivisitata insieme alla voce energica di Kiesza.

“I Can’t Wait” rappresentò un momento di svolta nella musica pop dance degli anni Ottanta. Con il suo groove inconfondibile e un riff di basso rimasto nella storia, anticipò tecniche di produzione vocale che avrebbero influenzato generazioni di produttori. All’epoca raggiunse il primo posto nella Billboard Hot Dance Club Party, il secondo nella classifica R&B e il terzo della Billboard Hot 100. Oggi, grazie alla nuova veste prodotta da Sinclar, il brano si prepara a tornare protagonista nei club e nelle playlist internazionali, candidato a diventare una delle hit estive più ascoltate del 2026.

Il DJ e produttore francese ha scelto di reinterpretare il brano insieme a Kiesza, cantautrice canadese che si è fatta conoscere nel mondo con la hit “Hideaway”. La collaborazione nasce dal desiderio di fondere le vibrazioni del passato con una sensibilità contemporanea. Come racconta lo stesso Sinclar: “Riproporre ‘I Can’t Wait’ nel 2026 è come riaprire una capsula del tempo, ma con un nuovo fuoco dentro. È un ponte tra le epoche. Il brano ha quell’energia che ti fa muovere senza pensare. C’è quel ritmo disco, quel calore analogico, quel loop che non ti lascia mai andare. E poi è arrivata Kiesza, straordinaria cantante che gli ha dato quelle vibrazioni alla Madonna anni ’80. È come se fossero luci al neon disegnate dal gruppo Memphis. È nostalgico, ma non è rétro, è vivo. Non vedo l’ora che la gente lo senta sulla pista da ballo”.

Bob Sinclar si conferma così una delle figure più longeve e amate della scena dance mondiale. Con oltre vent’anni di carriera, nove album pubblicati, centinaia di dischi d’oro e di platino e milioni di ascolti, il DJ francese ha contribuito a definire la colonna sonora di intere generazioni. Brani come “World, Hold On”, “Love Generation” o il celebre “Far l’amore” con Raffaella Carrà rappresentano veri classici della dance internazionale.

Oltre alla musica, Sinclar è anche un’icona di stile. Ha collaborato con marchi di fama mondiale come modello e testimonial, dimostrando un gusto raffinato che unisce fashion, arte e cultura pop. Collezionista di arte moderna e appassionato di tennis, è arrivato persino a girare un video sul campo del Roland Garros durante gli Open di Francia, confermando la sua inesauribile creatività e voglia di sorprendere.

Con “I Can’t Wait”, Bob Sinclar e Kiesza riportano il pubblico in quell’atmosfera scintillante degli anni Ottanta, arricchendola di nuovi ritmi e sensibilità sonore. Il risultato è una traccia che unisce nostalgia e innovazione, pensata per far ballare chi ama la musica di ieri e chi guarda con curiosità alle contaminazioni di oggi.

Un inno alla continuità della dance, alla forza evocativa della melodia e al desiderio – mai sopito – di accendere la pista con nuove emozioni.