BOB SINCLAR: la sua “I Can’t Wait” è la più ascoltata in radio tra le New Entries della settimana

Bob Sinclar torna a far parlare di sé con un nuovo progetto che unisce passato e presente. “I Can’t Wait”, celebre brano simbolo degli anni Ottanta, rinasce oggi in una versione prodotta dal dj francese insieme alla voce potente e inconfondibile della cantautrice canadese Kiesza, nota per la hit mondiale “Hideaway”. La nuova release è già la più ascoltata tra le Highest New Entries della settimana nelle classifiche di EarOne, conquistando radio e piattaforme digitali.

Sinclar, uno dei nomi più iconici della scena dance internazionale, ha deciso di reinterpretare un classico senza tempo, creando un ponte sonoro tra generazioni. L’artista racconta di aver voluto “riaccendere le sensazioni dell’era dance prima della tempesta dei social media”, restituendo alle vibrazioni analogiche e al groove disco quella forza emotiva capace di travolgere anche il pubblico contemporaneo.

“Riproporre ‘I Can’t Wait’ nel 2026 è come riaprire una capsula del tempo, ma con un nuovo fuoco dentro. È un ponte tra le epoche. Il brano ha quell’energia che ti fa muovere senza pensare. C’è quel ritmo disco, quel calore analogico, quel loop che non ti lascia mai andare – racconta Sinclar – E poi è arrivata Kiesza, straordinaria cantante che gli ha dato quelle vibrazioni alla Madonna anni ’80. È come se fossero luci al neon disegnate dal gruppo Memphis. È nostalgico, ma non è rétro, è vivo. Non vedo l’ora che la gente lo senta sulla pista da ballo”.

Il brano originale di “I Can’t Wait” conobbe un successo globale già al momento della sua prima uscita, arrivando al numero uno della Billboard Hot Dance Club Party, al secondo posto nella classifica R&B e al terzo della Billboard Hot 100. Oggi, la produzione firmata Sinclar proietta il pezzo nel futuro, fondendo la sua cifra stilistica raffinata e cosmopolita con l’interpretazione vibrante di Kiesza. L’intento è chiaro: far ballare una nuova generazione con la stessa intensità di allora.

Il dj e produttore francese, amatissimo in Italia, vanta più di vent’anni di carriera, nove album e una serie di successi che hanno segnato la storia della musica dance mondiale. Tra le sue hit più celebri figurano “World, Hold On”, “Love Generation”, “Far l’amore” con Raffaella Carrà, “Electrico Romantico” con Robbie Williams e “We Could Be Dancing”. Progetto dopo progetto, Sinclar ha saputo reinventarsi senza mai perdere la sua autenticità e la capacità di coinvolgere un pubblico trasversale.

Oltre che musicista, Bob Sinclar è anche un’icona di stile e un estimatore dell’arte contemporanea. Ama collezionare opere moderne e oggetti pop, e non nasconde la sua passione per il tennis, sport che lo ha portato persino a girare un video sul campo del Roland Garros durante gli Open di Francia.

Con “I Can’t Wait”, Sinclar dimostra ancora una volta di saper cogliere lo spirito del tempo, intrecciando nostalgia e innovazione in un equilibrio perfetto. Il risultato è un brano che risplende di luce nuova, pronto a dominare le piste da ballo e le classifiche internazionali dell’estate 2026.