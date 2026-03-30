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Boing SpA protagonista al Bologna Licensing Trade Fair 2026 con un portfolio ricco e cross target

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Boing SpA si prepara a essere protagonista della 19ª edizione del Bologna Licensing Trade Fair / Kids, in programma dal 13 al 16 aprile 2026. La società, nata dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery e guidata dall’amministratore delegato Marcello Dolores, conferma così il proprio ruolo di riferimento nel panorama dell’entertainment destinato a bambini e famiglie.

La divisione Consumer Products di Boing, da anni attiva nel mercato italiano, porta a Bologna un portfolio ampio e trasversale, capace di raggiungere diverse fasce di pubblico. L’obiettivo è rafforzare il legame con i “bambini di ieri e di oggi”, portando oltre lo schermo i personaggi più amati trasmessi sui canali Boing e Cartoonito e sulle rispettive app. Anche per il 2026, la partecipazione alla fiera rappresenta un’importante occasione per presentare nuove opportunità di licensing e sviluppo commerciale.

Dal 16 marzo 2026 Boing propone in prima visione free i nuovi episodi della settima stagione di “Lo Strano e Meraviglioso Mondo di Gumball”, uno dei titoli più amati dal target kids e con un crescente seguito anche tra i teenager. La nuova tranche di episodi, destinata a proseguire nella seconda parte dell’anno, sarà accompagnata da un ampio piano promozionale e dal lancio di nuove iniziative di licensing legate al brand.

Nel portfolio di Boing SpA figurano inoltre gli IP di punta dedicati al target kids, come il brand di canale Boing e la popolare serie giapponese Beyblade X, la cui seconda stagione inedita è in onda da fine marzo su Boing, Boing Plus e Boing App.
A questi si aggiungono i contenuti prescolari di Cartoonito e gli evergreen Simone e Dino Ranch, due property ormai consolidati nel panorama dell’intrattenimento per i più piccoli.

Ampio spazio, nel catalogo presentato a Bologna, è dedicato anche ai marchi che uniscono più generazioni: dagli storici anime giapponesi Lady Oscar, Hello! Spank, Holly & Benji e Pollon, ai classici Cartoon Network Originals come Le Superchicche, Johnny Bravo e Mucca e Pollo. Un insieme di titoli capaci di evocare ricordi negli adulti e conquistare nuove generazioni di spettatori, rappresentando così un potenziale licensor di grande valore commerciale.

La divisione Licensing di Boing SpA propone al mercato Consumer Products un piano di sviluppo a 360 gradi, puntando sulle potenzialità di brand che hanno saputo attraversare epoche e mode, mantenendo intatto il proprio fascino.

Boing SpA, editore leader nel settore dell’entertainment per bambini e famiglie, gestisce i canali free to air Boing (canale 40 DTT), Boing Plus (45) e Cartoonito (46), oltre ai rispettivi servizi AVOD Boing App e Cartoonito App. Le applicazioni, gratuite e disponibili su Android, iOS e Huawei AppGallery, permettono ai più giovani di seguire i programmi in diretta e accedere a un catalogo di video, episodi on demand, giochi e contenuti esclusivi anche in lingua originale.

Con la partecipazione al Bologna Licensing Trade Fair 2026, Boing SpA conferma la propria strategia di crescita basata sulla valorizzazione dei propri IP e sull’espansione della presenza del brand “fuori dallo schermo”, consolidando una leadership costruita sull’intrattenimento di qualità, accessibile e multigenerazionale.

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