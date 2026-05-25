Nasce ART 28: il cinema italiano invisibile torna in vita in edizione Blu-ray

Riaffiora un tesoro nascosto del cinema italiano grazie alla nascita di ART 28, la nuova collana home video dedicata ai cult scomparsi realizzati attraverso l'Articolo 28. Questo provvedimento, in vigore fino al 2004, ha permesso allo Stato di finanziare film di particolare rilievo culturale e sociale, spesso opera di registi esordienti, con alto valore artistico ma scarsamente commerciali o dall'approccio sperimentale.

ART 28 nasce dalla collaborazione tra Cinecittà e Home Movies, proseguendo l'esperienza di Oblivion Film, per restituire visibilità e dignità a opere preziose e dimenticate. La selezione propone titoli mai distribuiti in home video e, in molti casi, invisibili da decenni. Per la prima volta, questi film vengono pubblicati in Blu-ray restaurati, frutto di un accurato lavoro sui materiali originali di Cinecittà, con il coinvolgimento diretto di autori e professionisti del settore.

Ogni edizione sarà definitiva: restauro video nei laboratori Cinecittà, recupero e restauro audio, sottotitoli multilingue professionali, una nuova identità visiva firmata Daniele Aramu e contenuti speciali esclusivi prodotti insieme allo staff di Freak-o-Rama. Interviste, approfondimenti e presentazioni firmate da Davide Pulici, co-fondatore di Nocturno Cinema, arricchiscono ogni uscita. Quando possibile, saranno inclusi anche i CD delle colonne sonore, spesso mai diffusi prima su supporto fisico, in un'autentica operazione filologica sul repertorio musicale.

Il primo titolo del catalogo è Libera di Pappi Corsicato (Italia, 1993), premiata opera prima con protagonisti Iaia Forte, Enzo Moscato e Ninni Bruschetta. Presentato al Festival di Berlino e vincitore di prestigiosi riconoscimenti come il Nastro d'argento, la Grolla d'Oro, il Globo d'oro della Stampa Estera e il Ciak d'Oro, Libera torna oggi in versione restaurata 4K. Il restauro, realizzato da Cinecittà insieme a Lucky Red e con il contributo di Urban Vision, avviene sotto la supervisione dello stesso Corsicato e dei direttori della fotografia Roberto Meddi e Raffaele Mertes. La nuova versione è stata presentata in anteprima alla 20ª Festa del Cinema di Roma.

Con ART 28 prende forma un progetto editoriale ambizioso, che si propone non solo come operazione di recupero ma come atto culturale necessario, capace di riscrivere una parte scomparsa della storia del cinema italiano.