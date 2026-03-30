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Bosch corre alla Milano Marathon con Magica Cleme e Laureus

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Bosch Italia rinnova il proprio impegno solidale partecipando alla Milano Marathon del 12 aprile 2026, una delle manifestazioni sportive più attese nel capoluogo lombardo. Anche quest’anno, l’azienda prende parte all’iniziativa con un obiettivo duplice: raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica a favore di due importanti realtà benefiche, Fondazione Magica Cleme e Fondazione Laureus Italia.

Saranno circa 150 i partecipanti tra collaboratrici, collaboratori e familiari Bosch che correranno lungo le strade di Milano, divisi tra la maratona individuale di 42,195 km e la Relay Marathon, la staffetta benefica organizzata in quattro frazioni di diversa lunghezza. Un momento di aggregazione e spirito di squadra in cui l’attività sportiva si trasforma in un gesto concreto di solidarietà.

L’iniziativa rientra nel Charity Program della Milano Marathon, che permette di sostenere progetti di valore destinati a migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi in difficoltà. Partecipando, Bosch contribuirà direttamente alle attività delle due fondazioni partner.

Fondazione Magica Cleme è da anni impegnata nel donare momenti di gioia a bambini in cura oncologica e alle loro famiglie. Attraverso laboratori creativi, gite, programmi per adolescenti e periodi di vacanza, la fondazione offre momenti di serenità in un percorso di cura spesso complesso. I fondi raccolti grazie alla partecipazione alla maratona saranno destinati a sostenere i progetti già attivi e nuove iniziative, tra cui attività di pet therapy, pensate per migliorare il benessere psicologico dei piccoli pazienti.

Al fianco della Fondazione Laureus Italia, Bosch partecipa inoltre al progetto “Sport for Good”, che promuove lo sport come strumento di inclusione e crescita per i giovani provenienti da contesti socioeconomici fragili. L’iniziativa mette lo sport al centro come leva per contrastare povertà educativa, bullismo e rischio di emarginazione, offrendo attività gratuite e programmi strutturati in collaborazione con scuole, associazioni sportive e servizi sociali.

Attraverso questa partecipazione, Bosch conferma il proprio impegno nell’ambito della responsabilità sociale d’impresa, ribadendo che il successo di un’azienda passa anche dalla capacità di contribuire positivamente alla comunità in cui opera. Correre insieme, per Bosch, significa condividere valori di solidarietà e inclusione, rafforzando al tempo stesso il senso di appartenenza e di comunità tra colleghi.

Un impegno che unisce sport e solidarietà, sostenendo i più piccoli con un gesto semplice ma profondamente significativo: trasformare ogni chilometro percorso in un sorriso.

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