BYD ATTO 8: il nuovo SUV elettrico a sette posti stupisce al Salone di Parigi

BYD ha svelato al Salone dell'Auto di Parigi la nuova ATTO 8, il SUV elettrico a sette posti che si posiziona ai vertici della gamma europea del marchio. Con questa novità, il produttore cinese prosegue la propria offensiva sul mercato europeo, introducendo per la prima volta la tecnologia FLASH Charging su un'auto BYD nel Vecchio Continente.

La tecnologia FLASH Charging permette di ricaricare la batteria dal 10% al 97% in soli 9 minuti, segnando un punto di riferimento assoluto nel segmento. ATTO 8 guida una gamma SUV che comprende già ATTO 2, ATTO 3 e SEAL U e sarà disponibile sia con trazione posteriore sia integrale. L'arrivo sul mercato europeo è previsto per la prima metà del 2027.

Una delle novità tecniche principali di ATTO 8 è la nuova Blade Battery di seconda generazione con una capacità di 115 kWh. Questa batteria garantisce, nella versione Design RWD, un'autonomia combinata WLTP fino a 653 km. Per chi cerca maggiori performance, la versione Excellence AWD raggiunge una potenza massima di sistema di 570 kW, pari a 775 CV, e scatta da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

ATTO 8 rappresenta la nuova ammiraglia elettrica BYD per l'Europa, unendo innovazione, spazio e prestazioni ai massimi livelli del segmento SUV. Il marchio amplia così la propria offerta, puntando su tecnologie avanzate e soluzioni concrete per la mobilità del futuro.