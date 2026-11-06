BYD DOLPHIN G DM-i: zero anticipo, tasso zero e rate accessibili

BYD offre la DOLPHIN G DM-i, unica plug-in hybrid segmento B in Europa, con anticipo e tasso zero e rate da 229 euro, rendendo l'elettrificazione accessibile.

In Italia, un veicolo a nuova energia su quattro è BYD, sintomo della crescente diffusione delle tecnologie elettriche e plug-in hybrid tra gli automobilisti. In questo scenario, BYD introduce la DOLPHIN G DM-i, l'unica plug-in hybrid nel segmento B e il primo modello del marchio sviluppato per rispondere alle esigenze europee.

In occasione del Black Friday, BYD rende ancora più accessibile la DOLPHIN G DM-i grazie a una proposta finanziaria d'eccezione: anticipo zero, tasso zero e rate mensili da 229 euro, realizzate in collaborazione con Findomestic. L'iniziativa sarà valida fino al 30 novembre 2026 e intende agevolare chi desidera passare a un modello che coniuga efficienza, autonomia e vantaggi economici.

L'offerta si distingue per il focus sul cliente, proponendo condizioni finanziarie pensate per facilitare la scelta di una mobilità più sostenibile senza dover affrontare costi iniziali elevati occessivi. Il risultato si riflette sulla diffusione delle vetture BYD, che in Italia rappresentano ormai una quota significativa del mercato dei nuovi veicoli a energia alternativa.

Con questa iniziativa, BYD consolida la sua posizione e contribuisce alla crescita del segmento plug-in hybrid nel nostro Paese, offrendo una soluzione concreta per chi desidera un'auto tecnologica, sviluppata per l'Europa e accessibile a condizioni vantaggiose.