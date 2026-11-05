Debutto europeo per il nuovo Lexus NX alle Nitto ATP Finals di Torino

Il nuovo SUV Lexus NX sarà presentato in anteprima europea durante le Nitto ATP Finals, il celebre torneo di tennis che rappresenta la conclusione della stagione professionistica maschile, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre.

La presentazione anticipa il lancio commerciale del modello, atteso nei mercati europei nella primavera del 2027. L'appuntamento torinese offrirà una vetrina internazionale al nuovo NX, una delle vetture più rilevanti della gamma Lexus, che così potrà essere ammirato dal pubblico prima del suo arrivo nelle concessionarie.

Il nuovo Lexus NX introduce importanti novità tecniche ed estetiche: per la prima volta saranno disponibili propulsori Full Hybrid e Plug-in Hybrid di nuova generazione. Gli esterni sono stati profondamente rinnovati e gli interni completamente ridisegnati, migliorando ulteriormente esperienza di guida, comfort e qualità percepita. Questa evoluzione segna un deciso passo avanti per uno dei pilastri della crescita Lexus in Europa. Dopo il crossover compatto LBX, NX è infatti il secondo modello più venduto dal marchio nel continente, contribuendo in modo significativo alle vendite del brand nel 2025 e nei primi mesi del 2026.

Lexus rinnova inoltre la sua partecipazione come Platinum Partner e Official Automotive Partner delle Nitto ATP Finals per il quarto anno consecutivo. Questa collaborazione si inserisce nella partnership globale che lega la casa automobilistica al circuito ATP Tour dal 2023 e conferma il suo supporto a numerosi eventi e tornei di prestigio del tennis professionistico internazionale.

Lexus e il tennis condividono principi fondamentali che guidano la ricerca dell'eccellenza: maestria, precisione, passione e miglioramento continuo. Nel tennis ogni punto può fare la differenza. Allo stesso modo, per Lexus ogni dettaglio contribuisce alla creazione di un'esperienza straordinaria, riflettendo la costante aspirazione del brand verso livelli sempre più elevati di qualità, innovazione e performance. Nel tennis ogni punto conta. In Lexus, ogni dettaglio conta.