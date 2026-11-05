Lancia Design Days: quattro giorni tra passato e futuro del design italiano a Torino

Ieri sera ha preso il via all'Heritage Hub di Torino la cerimonia inaugurale dei Lancia Design Days, una quattro giorni dedicata all'evoluzione stilistica del celebre marchio automobilistico, a pochi giorni dal 120esimo anniversario della fondazione di Lancia.



L'evento d'apertura ha visto la partecipazione di Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, e Gianni Colonello, Head of Design di Lancia, protagonisti di un talk introduttivo che ha coinvolto una platea composta da giornalisti, dipendenti Stellantis, rappresentanti del Centro Stile e del marchio Lancia. Il pubblico ha potuto assistere in anteprima alla suggestiva esposizione, confrontandosi direttamente con i designer del brand.



Dal 4 al 7 novembre, l'Heritage Hub rimane aperto a tutti gli appassionati che, acquistando il biglietto, possono visitare la collezione permanente del gruppo e la mostra speciale dedicata ai Lancia Design Days, incontrando personalmente i creativi del Centro Stile Lancia. Durante queste giornate sono previsti live sketching, dimostrazioni di realtà virtuale, laboratori e incontri guidati dagli stessi professionisti che plasmano la visione stilistica di Lancia.



Fulcro della rassegna è l'esposizione di un'ampia gamma di modelli iconici e concept car che raccontano la storia del design Lancia, dall'Aprilia del 1937 all'Aurelia B24 del 1954, dalla Stratos Stradale del 1973 alle concept Dialogos, Nea e Fulvia Coupé, fino alle recenti Pu+Ra Zero e Pu+Ra HPE. Accanto a queste, anche la gamma attuale della casa - Nuova Ypsilon e Nuova Gamma - e ospite d'onore la Ypsilon Rally2 HF Integrale, reduce dal successo nel mondiale WRC2.



Il pubblico potrà vivere la stessa esperienza anche nelle giornate del 5 e 6 novembre, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, semplicemente acquistando online il biglietto d'ingresso all'Heritage Hub di via Plava 80 a Torino.



Culmine dell'iniziativa sarà sabato 7 novembre dalle ore 19.00, con una speciale apertura serale a cura di Club Silencio: uno spazio di incontro tra cultura, design e intrattenimento che suggellerà quattro giorni celebrativi in omaggio alla creatività italiana. Per partecipare al gran finale, è richiesta la registrazione preventiva sul sito di Club Silencio.



Lancia Design Days rappresenta così un'opportunità unica per immergersi nel DNA di un marchio che continua a essere simbolo di innovazione, stile e ispirazione nel panorama automobilistico, riunendo passato, presente e futuro in un evento dal respiro internazionale.