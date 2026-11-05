Hertz Italia rinnova la partnership con il World Business Forum 2026

Il 18 e 19 novembre al MiCo di Milano, Hertz sarà protagonista del World Business Forum dedicato al tema “Transcend”, tra innovazione e crescita.

Hertz Italia conferma la propria presenza al World Business Forum 2026, in programma il 18 e 19 novembre al MiCo di Milano, rinnovando la partnership con uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al mondo del business, della leadership e dell'innovazione.

Giunto alla sua 23ª edizione, il World Business Forum rappresenta un'occasione di confronto e ispirazione per manager e professionisti, grazie agli interventi di alcune tra le personalità più autorevoli a livello internazionale. Due giornate dedicate alla condivisione di esperienze, idee e strumenti per affrontare le sfide del presente e interpretare le opportunità del futuro.

Il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà “Transcend”, un concetto che richiama la capacità di andare oltre i propri limiti e superare gli schemi consolidati. Una prospettiva particolarmente significativa per le organizzazioni contemporanee, chiamate non soltanto a dimostrare resilienza, ma anche a sviluppare nuove capacità di adattamento, crescita e trasformazione.

Tra i protagonisti attesi sul palco figurano Justin Trudeau, Rita McGrath, Carlo Lewis e Gigi Buffon, insieme ad altri speaker di rilievo internazionale che porteranno le proprie esperienze sui temi della strategia, della creatività, della performance, del talento e dello sviluppo.

Per Hertz Italia, l'attenzione sarà rivolta in particolare all'innovazione e alle prospettive di crescita, argomenti che saranno approfonditi da Rita McGrath, riconosciuta autorità nel campo della strategia e dell'innovazione. Il suo intervento sarà introdotto da Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato di Hertz Italia, che sottolinea il valore strategico della partecipazione al Forum e la centralità del tema scelto per questa edizione.

«Per Hertz prendere parte al World Business Forum è importante, strategico ed emozionante. Rappresenta un momento di riflessione su temi alti e cruciali per affrontare con consapevolezza il business sempre più sfidante del futuro. Nel tema Transcend abbiamo trovato uno spunto importante e in Rita McGrath una grande fonte di ispirazione, che ci aiuterà a sviluppare in maniera strutturata il percorso che la nostra azienda deve fare per una crescita solida e coerente con il nostro DNA. Siamo davvero impazienti di salire sul palco ed essere parte attiva su questi temi così rilevanti per il futuro del nostro business e poter dare il nostro contributo al confronto», ha dichiarato Scantamburlo.

La partecipazione di Hertz Italia proseguirà anche attraverso la colazione di lavoro che vedrà nuovamente protagonista Rita McGrath. In questa occasione interverrà Daniele Di Perna, Direttore Commerciale di Hertz Italia, che presenterà l'approccio dell'azienda al tema della crescita e le strategie sviluppate per affrontare un mercato caratterizzato da cambiamenti continui e sempre più rapidi.

Una presenza che conferma l'impegno di Hertz nel promuovere il confronto sui grandi temi dell'evoluzione del business, facendo dell'innovazione e della capacità di guardare oltre i modelli tradizionali due leve fondamentali per costruire il proprio futuro.