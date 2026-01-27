BYD lancia la nuova BYD APP per una gestione intelligente dei veicoli elettrici

BYD, leader globale nella mobilità elettrica, presenta la BYD APP, la nuova applicazione mobile ufficiale dedicata ai propri clienti. Si tratta di uno strumento digitale pensato per offrire un controllo completo e immediato del veicolo, semplificando la vita quotidiana dei conducenti e valorizzando l’esperienza d’uso dei modelli del brand.

Attraverso la BYD APP, gli utenti possono monitorare lo stato del proprio veicolo in tempo reale e gestire numerose funzioni da remoto. Questo consente, ad esempio, di verificare l’autonomia residua, controllare lo stato di carica della batteria o attivare determinate operazioni senza la necessità di trovarsi fisicamente accanto all’auto. L’obiettivo è ampliare le possibilità di interazione tra conducente e vettura, integrando sempre di più le soluzioni digitali nell’esperienza di guida.

La nuova applicazione è stata sviluppata per garantire comodità e praticità d’uso in ogni contesto: nella routine di tutti i giorni, come durante i viaggi o gli spostamenti più lunghi. Grazie alla semplicità dell’interfaccia e alla chiarezza delle informazioni, la BYD APP si propone come strumento ideale per accompagnare i clienti nella gestione intelligente della mobilità elettrica.

BYD conferma così la propria vocazione all’innovazione e l’impegno nel rendere il passaggio alla mobilità sostenibile sempre più accessibile e funzionale. La BYD APP si inserisce in un ecosistema tecnologico in costante evoluzione, dove l’interconnessione tra veicolo, conducente e applicazione rafforza il concetto di mobilità smart e responsabile.