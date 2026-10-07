BYD presenta le sue novità elettriche e Super Hybrid al Salone di Parigi 2026

BYD parteciperà al Salone di Parigi 2026 dal 12 al 18 ottobre, presentando gamma elettrica, Super Hybrid e un nuovo modello al Padiglione 6 di Paris Expo.

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, sarà protagonista al Salone di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre presso Paris Expo Porte de Versailles. Al Padiglione 6, il marchio cinese presenterà importanti novità di prodotto, la gamma di veicoli elettrici, la nuova linea Super Hybrid e le più recenti tecnologie sviluppate dal gruppo, confermando il proprio impegno nell'accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e innovativa.

La conferenza stampa ufficiale si svolgerà lunedì 12 ottobre, dalle 10:55 alle 11:10, direttamente presso lo stand BYD. Durante l'evento sarà fatto il punto sullo sviluppo del marchio in Europa e saranno illustrati i prossimi passi stratetici del gruppo nel mercato europeo.

Uno dei momenti più attesi sarà la presentazione di un nuovo modello BYD, di cui i dettagli verranno svelati in anteprima nel corso della stessa conferenza. La presenza al Salone di Parigi rappresenta per BYD un'occasione chiave per mostrare al pubblico e agli addetti ai lavori l'approccio tecnologico, l'ampia offerta di prodotti a zero emissioni e la visione del futuro della mobilità.

Con una gamma sempre più completa di auto elettriche e ibride avanzate, BYD si conferma protagonista nel panorama globale della mobilità sostenibile. L'attesa cresce per scoprire tutte le novità che saranno svelate durante l'evento francese, destinato a richiamare l'attenzione di operatori e appassionati del settore automotive.