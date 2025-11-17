Capcom svela Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e il nuovo aggiornamento di Monster Hunter Wilds

Il recente Monster Hunter Showcase di dicembre ha offerto ai fan della saga un’ondata di novità per entrambe le linee principali della serie. Capcom ha presentato i nuovi trailer di Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e del quarto aggiornamento gratuito di Monster Hunter™ Wilds, insieme ad anticipazioni sul futuro del franchise.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection arriverà il 13 marzo 2026 su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Il titolo introduce il giocatore nei panni di un membro del Ranger Corps, un gruppo coraggioso impegnato a proteggere le specie in via di estinzione e a ripristinare l’equilibrio degli ecosistemi minacciati. Nel trailer, i Ranger affrontano la diffusione della cristallizzazione, che sta invadendo i territori naturali e mettendo a rischio la sopravvivenza delle creature autoctone dei regni di Azuria e Vermeil.

Una delle novità centrali è il sistema di Ripristino dell’Habitat, che permette ai giocatori di salvare e far schiudere le uova dei mostri minacciati per reintrodurli in natura. Ogni successo contribuisce ad aumentare il grado dell’ecosistema, influenzando direttamente la difficoltà, le scoperte di nuove uova rare e la varietà dei Monsties che possono accompagnare il protagonista.

Capcom ha inoltre presentato il sistema Dual-Element, grazie al quale i mostri possono acquisire caratteristiche elementali derivate dall’ambiente di nascita. Questo introduce nuove possibilità strategiche e di personalizzazione, aggiungendo profondità al modo in cui i giocatori costruiscono le proprie squadre. Un esempio mostrato riguarda un mostro di elemento Tuono nato in un’area di Fuoco, capace di combinare abilità e tratti visivi di entrambe le nature.

A coronare l’anteprima, il leggendario Arkveld – mostro simbolo di Monster Hunter Wilds – fa il suo debutto nella serie Stories. È stato inoltre annunciato il contenuto scaricabile “Storia secondaria aggiuntiva: Rudy”, disponibile nell’autunno 2026, acquistabile anche come parte delle edizioni Deluxe e Premium Deluxe del gioco.

Sul fronte principale della caccia, Monster Hunter Wilds riceverà il suo Aggiornamento 4 il 16 dicembre, che segna il ritorno di un colosso amatissimo dai fan: il Gogmazios. Questo titanico mostro, dormiente sotto la Grande Fucina di Azuz, minaccia ora di scatenare una distruzione su vasta scala. La battaglia contro di lui sarà disponibile come missione evento permanente, permettendo ai cacciatori di ottenere materiali per creare le potenti armi Gogma Artian, una versione evoluta delle già note armi Artian di rarità 8.

I cacciatori di grado 100 o superiore avranno accesso all’abilità “Transcendence”, che amplia il potenziale dell’equipaggiamento di alto rango e consente un ulteriore potenziamento degli slot decorativi. L’aggiornamento include anche il debuttante Jin Dahaad Arcitemprato, disponibile dal 24 dicembre, e nuove missioni opzionali di difficoltà 9 che offriranno ricompense speciali come i Nameplate.

L’espansione dei contenuti non si ferma qui. L’aggiornamento introdurrà il Festival dell’Armonia: Lumenhymn, decorazioni tematiche, cibi festivi e nuovi oggetti cosmetici. Sono previsti anche bonus gratuiti per modificare personaggi e Palico, oltre al ritorno di quattro pose molto amate dai fan come DLC gratuito.

Nei mesi successivi, Capcom ha annunciato ulteriori interventi tecnici e nuovi contenuti. A gennaio 2026 arriverà una patch di stabilità specifica per Steam con ottimizzazioni grafiche e miglioramenti delle prestazioni. Nel febbraio 2026, la versione 1.041 introdurrà Arkveld come mostro Arcitemprato, un set ispirato a Monster Hunter Stories 3, oltre a una nuova opzione vocale in spagnolo latinoamericano e ulteriori ottimizzazioni per PC.

Con queste novità, Capcom estende e rafforza le fondamenta di uno dei franchise più amati del panorama videoludico giapponese. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection si presenta come un’evoluzione naturale del filone narrativo, mentre l’Aggiornamento 4 di Monster Hunter Wilds promette sfide epiche per i cacciatori più esperti. Entrambe le produzioni confermano una direzione sempre più ambiziosa, dove ecologia, azione e profondità di gioco si fondono in un universo in continua evoluzione.