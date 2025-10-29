Carole Montarsolo alla guida di GNV Marocco: nuovo capitolo strategico

Carole Montarsolo è stata ufficialmente nominata Direttore Generale di GNV Marocco, un passo significativo che rinforza la presenza strategica della compagnia in questo importante mercato nordafricano. Genova è testimone di questa annuncio storico avvenuto il 29 ottobre 2025. Montarsolo, 37 anni, si distingue per la sua solida formazione accademica e professionale. Laureata in General Management presso l’Università degli Studi di Genova nel 2012, ha ulteriormente arricchito il suo profilo con un master in Digital Marketing completato nel 2021 alla prestigiosa London Business School. La sua carriera ha avuto inizio nel settore delle telecomunicazioni, ma è nel dicembre 2014 che è entrata a far parte del team commerciale di GNV.

Durante i suoi oltre dieci anni nel settore dello shipping, Montarsolo ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, affermandosi nelle aree di Sales & Marketing, Business Development e gestione del P&L. La sua abilità nel guidare progetti complessi e sviluppare partnership strategiche ha lasciato il segno nel panorama aziendale, particolarmente nel mercato marocchino, dove ha costruito una solida reputazione grazie alla sua presenza diretta e alle sue relazioni consolidate in oltre un decennio.

L’espansione di GNV Marocco è stata notevolmente influenzata dall’impegno di Montarsolo, che ha seguito da vicino le dinamiche commerciali della compagnia nel Paese. Il suo contributo è stato cruciale per il consolidamento e la crescita delle operazioni, culminando con l’apertura degli uffici di Tangeri e Nador nel 2023.

La partnership storica con Mohammed Kabbaj ha giocato un ruolo fondamentale nel successo di GNV in Marocco, unendo forze per radicare e amplificare il brand sul territorio. Matteo Catani, Amministratore Delegato di GNV, ha dichiarato: “La nomina di Carole rappresenta un passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in un mercato strategico come quello marocchino. In questi anni ha dimostrato grande competenza e determinazione, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo delle nostre attività nell’area. Siamo certi che, con il suo contributo, GNV Marocco potrà affrontare con successo le nuove sfide del mercato, proseguendo il percorso di crescita e consolidamento della compagnia nel Nord Africa.”

Fondata nel 1992 e parte del Gruppo MSC, GNV si posiziona tra le principali compagnie di navigazione nel settore del trasporto passeggeri e merci. Con una flotta di 26 navi, la compagnia gestisce 33 linee in 8 Paesi, collegando Italia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco, Algeria, e Malta. La nomina di Montarsolo segna un nuovo capitolo per GNV Marocco, promettendo ulteriore crescita e innovazione.