CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video “SUPERBIMBI”

È online “SUPERBIMBI”, il nuovo brano di Carolina Benvenga, attrice, conduttrice e cantante amatissima dal pubblico dei più piccoli, da oggi disponibile con il suo video ufficiale. Un vero inno alla gentilezza, alla fantasia e all’immaginazione, temi cari all’artista che negli anni è diventata una delle figure più amate e seguite della televisione e del web per ragazzi.

“SUPERBIMBI è un invito ad aprire il cuore, credere nei propri sogni e lasciarsi guidare dalla meraviglia, perché smettere di sognare… non è mai un’opzione”, recita il comunicato che accompagna il lancio. Un messaggio di positività e leggerezza, che rappresenta pienamente la filosofia di Carolina: insegnare ai bambini a scoprire la magia nella quotidianità, senza mai perdere lo spirito di gioco.

Nel video, un viaggio tra stelle, mari di caramelle e avventure da pirati, si alternano mondi immaginari e ambientazioni fiabesche. Carolina continua così a fondere musica, intrattenimento ed educazione in un linguaggio adatto ai bambini ma capace di coinvolgere tutta la famiglia.

Nata a Roma 36 anni fa, con origini salentine da parte di madre, Carolina Benvenga è entrata nel mondo dello spettacolo a soli otto anni. A dodici ha lavorato con il regista iraniano Abbas Kiarostami e, dopo numerose esperienze tra cinema e televisione, nel 2012 ha scelto di dedicarsi al mondo dei ragazzi, diventando uno dei volti di punta di Rai Kids. Da allora è la protagonista del programma “La posta di YoYo” e ha collaborato più volte con Lo Zecchino d’Oro, portando in tv la sua unicità come conduttrice e punto di riferimento per migliaia di famiglie italiane.

L’enorme seguito della sua community online — con oltre un miliardo di visualizzazioni e più di un milione di iscritti al suo canale YouTube — ha consacrato Carolina come una vera star digitale. Le sue baby dance e le canzoni dal ritmo contagioso sono diventate virali grazie anche al sostegno delle mamme, prime fan e promotrici della sua arte. Benvenga trasforma ogni video in un momento educativo e di condivisione: un’occasione per imparare, divertirsi e rafforzare il legame genitore-figlio attraverso la musica e il movimento.

Negli ultimi anni il suo percorso professionale si è impreziosito di numerosi progetti di successo: dal debutto cinematografico con “Pigiama Party! Carolina e Nunù alla grande festa dello Zecchino d’Oro” all’esperienza come doppiatrice di Lucy in “Cattivissimo Me 4”. A fine 2024 è tornata alla conduzione delle prime puntate della 67ª edizione dello Zecchino d’Oro, in coppia con Lorenzo Baglioni, e ha pubblicato l’album natalizio “Christmas Dance con Carolina”, con tre brani inediti che hanno accompagnato il Natale di grandi e piccoli.

Nel 2025 ha realizzato un video comico con Ciro Priello dei The Jackal, una divertente parodia dedicata ai genitori alle prese con le canzoni per bambini. Sempre nello stesso anno, ha firmato il primo Amazon Music Original Kids italiano, “La Fabbrica dei Mostri”, nato dalla collaborazione con Sony Music e Amazon Music.

L’inverno successivo Carolina Benvenga è tornata sulle scene teatrali con “Un Magico Natale con Carolina”, prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci. Uno spettacolo che ha rinnovato il legame speciale dell’artista con il pubblico delle famiglie, consolidando il suo ruolo di educatrice moderna e intrattenitrice di spessore.

All’inizio del 2026 è poi nata “Carolina Children”, la nuova serie di video animati pensata per i più piccoli, con contenuti semplici, divertenti e ricchi di valore educativo. Un progetto che rafforza ulteriormente la missione di Carolina: proporre un modello di intrattenimento sano, creativo e sempre centrato sui valori della gentilezza, del rispetto e della fantasia.

Con “SUPERBIMBI”, Carolina Benvenga continua a trasformare sogni e musica in un linguaggio universale che unisce generazioni e offre ai bambini un messaggio potente: la capacità di immaginare è, da sempre, il più grande superpotere.