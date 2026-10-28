A "È sempre Cartabianca" dibattito sulle proteste, voto in Israele e caso Garlasco

Domani sera, mercoledì 28 ottobre, torna l'appuntamento con "È sempre Cartabianca", il talk show d'attualità condotto da Bianca Berlinguer che andrà in onda in prima serata su Retequattro.

Il tema centrale della puntata sarà il vivace dibattito che si è acceso in seguito alle recenti proteste di piazza. Studenti, lavoratori, agricoltori e autotrasportatori stanno manifestando pacificamente da giorni, segnalando le crescenti difficoltà economiche e la fatica di arrivare a fine mese. Tuttavia, non sono mancati momenti di tensione durante i cortei, con scontri che continuano ad alimentare discussioni sulla gestione dell'ordine pubblico. Queste proteste rappresentano uno dei temi più rilevanti nell'attuale contesto politico e sociale italiano.

La serata proseguirà con un approfondimento dedicato alle recenti elezioni in Israele. Verranno presentate le prime reazioni al voto, fornendo un quadro immediato e approfondito della situazione politica nel paese mediorientale e delle sue potenziali ripercussioni a livello internazionale.

Infine, sarà dato spazio al caso Garlasco con un'intervista esclusiva ad Andrea Sempio, accompagnato dalla legale Angela Taccia. Sempio racconterà la sua difficile esperienza: la sensazione di avere la vita sospesa e il forte logoramento personale in attesa della decisione della Procura.

Tra gli ospiti della puntata figurano nomi di rilievo come Beppe Severgnini, Rula Jebreal e Iva Zanicchi, pronti ad arricchire il confronto con le loro opinioni ed esperienze.