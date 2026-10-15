Stellantis Future Days: oltre 700 studenti a Torino per scoprire le professioni del domani

Più di 700 studenti torinesi delle scuole medie hanno vissuto una giornata unica con Stellantis ai Future Days, progetto pensato per orientare i giovani verso le discipline STEM e far conoscere da vicino le professioni del futuro. L'iniziativa, sostenuta da Stellantis Philanthropy in collaborazione con l'ente Next Level, ha portato ragazze e ragazzi all'Heritage Hub di Torino per un'esperienza tra ascolto, confronto e attività pratiche con il coinvolgimento diretto di circa 100 docenti.

Durante la mattinata, gli studenti hanno avuto l'opportunità di interagire con il management di Stellantis, tra cui John Elkann (Presidente), Emanuele Cappellano (Responsabile attività in Europa), Santo Ficili (Responsabile Alfa Romeo e Maserati) e Paola Baratta (Responsabile Battery Technology Center di Mirafiori). Le domande degli studenti hanno affrontato temi attuali come le competenze richieste nel mondo che cambia, la tecnologia, il ruolo dell'intelligenza artificiale e il valore delle relazioni nei percorsi professionali.

Sette coppie di studenti hanno rappresentato le loro scuole sul palco, creando un dialogo diretto con i leader aziendali e collegando le aspirazioni scolastiche alle nuove necessità del settore. "Il futuro del nostro Paese si costruisce offrendo ai giovani gli strumenti e la fiducia per riconoscere il proprio talento. Con i Future Days vogliamo avvicinare la scuola al mondo del lavoro, mostrare alle ragazze e ai ragazzi quante strade possono percorrere e incoraggiarli a scegliere con curiosità e coraggio. È una responsabilità che Stellantis sente nei confronti dei territori in cui opera e delle comunità che li abitano", ha affermato John Elkann. "In un mondo che cambia rapidamente, la preparazione tecnica è fondamentale, ma da sola non basta. Servono curiosità, capacità di ascolto e la disponibilità a mettersi in gioco insieme agli altri. Nessun progetto importante nasce dal lavoro di una sola persona: per questo auguro ai ragazzi di trovare buoni alleati e di diventare, a loro volta, un punto di riferimento per chi incontreranno", ha aggiunto Cappellano.

Il programma è proseguito con attività esperienziali nei luoghi dell'innovazione: gli studenti hanno visitato centri come Heritage Hub, Centro Ricerche Fiat, Centro Stile, Circular Economy Hub, Benchmarking competitivo e il Battery Technology Center, entrando in contatto con diverse discipline e mestieri. Sono state organizzate anche iniziative su sicurezza stradale e prevenzione del bullismo. L'approccio diretto e le prove pratiche hanno permesso ai ragazzi di comprendere quanto conoscenze, creatività, capacità digitali e manuali contribuiscano allo sviluppo della mobilità.

Nel pomeriggio, si sono uniti i figli dei dipendenti Stellantis delle scuole medie, che hanno partecipato a piccoli gruppi di mentoring con professionisti dell'azienda, esplorando percorsi formativi e possibilità future in un clima informale e positivo. La giornata si è conclusa con una sessione di confronto con John Elkann e la consegna degli Stellantis Student Awards 2025 a 48 studenti distintisi per impegno e risultati accademici. Dieci di loro hanno anche partecipato all'intera esperienza, approfondendo le tematiche delle comunità in cui vivono.

I Future Days rappresentano una delle iniziative centrali di Stellantis Philanthropy, programma globale che punta su educazione, inclusione e sviluppo delle competenze delle nuove generazioni, con particolare attenzione alle STEM e al contrasto della dispersione scolastica. Il progetto, realizzato insieme a Next Level, favorisce il dialogo tra scuole, territori e mondo del lavoro, offrendo ai giovani strumenti concreti per riconoscere e sviluppare il proprio potenziale attraverso lo studio.

Dopo la tappa torinese, il calendario dei Future Days prevede nuovi appuntamenti in Italia entro novembre, in tutte le aree dove sono presenti gli stabilimenti Stellantis, proseguendo il percorso di orientamento e vicinanza alle comunità locali.