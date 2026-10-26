Quarta Repubblica affronta proteste in piazza e il caso Youssef Siher

Quarta Repubblica dedica la puntata alle proteste nelle piazze italiane, al Movimento 17 Ottobre e al caso Garlasco, con ospiti e analisi sui recenti eventi.

Lunedì 26 ottobre torna in prima serata su Retequattro Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro, che questa settimana si concentrerà sui principali temi di attualità e cronaca italiana.

Al centro della puntata ci sarà l'analisi del secondo fine settimana consecutivo di tensioni, proteste e scontri nelle principali piazze italiane. Gli inviati e gli ospiti commenteranno le ragioni delle manifestazioni e l'impatto che queste stanno avendo sulla società e sul dibattito politico nazionale.

Uno spazio importante sarà dedicato al Movimento 17 Ottobre, con un approfondimento su Youssef Siher, indicato come il presunto ispiratore della protesta. L'attenzione si concentra sulle origini e sulle motivazioni di Siher, la figura che, secondo molti, avrebbe guidato l'organizzazione e la diffusione delle contestazioni che stanno attraversando la penisola.

Nel corso della puntata si affronteranno anche i nuovi sviluppi dell'inchiesta relativa al presunto sistema di potere del PD in alcune città italiane, da Firenze a Napoli, con analisi, testimonianze e commenti degli ospiti.

La serata si concluderà con il caso Garlasco: verranno proposti nuovi audio inediti che potrebbero gettare una nuova luce sull'inchiesta.

Al dibattito prenderanno parte volti noti e opinionisti come Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Michele Silenzi, Fabio Sasso, Stefano Zurlo, Ginevra Leganza, Valter Biscotti, Ugo Ricci e Gianluca Zanella, pronti a confrontarsi sugli argomenti più scottanti dell'attualità.