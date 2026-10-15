Garlasco, nuove perizie della difesa di Sempio e mistero sul DNA nel caso Resinovich

Nuovi sviluppi nei casi Garlasco e Resinovich: le nuove consulenze della difesa di Sempio e il DNA sconosciuto trovato sui vestiti della donna.

Nuovi colpi di scena nei più discussi casi di cronaca nera italiana saranno al centro della puntata di venerdì 16 ottobre di Quarto Grado, in onda alle 21.30 su Retequattro con la conduzione di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Per il caso Garlasco, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia sono pronti a presentare le nuove consulenze a favore di Andrea Sempio. Gli accertamenti potrebbero escludere Sempio dalla scena del crimine e, come dichiarato dall'avvocata Taccia, forse andare anche a vantaggio di Alberto Stasi. Un elemento di spicco che potrebbe cambiare il quadro delle responsabilità rispetto ai fatti accaduti, mentre continuano ad emergere nuovi dubbi sull'operato del Ris nel 2007.

La trasmissione si concentrerà anche sugli ultimi aggiornamenti relativi alla morte di Liliana Resinovich. Fonte di grande attenzione è il ritrovamento, sui vestiti e sulle chiavi della donna, del DNA appartenente a un uomo sconosciuto. Questo dettaglio getta ulteriore mistero sulle circostanze della sua morte. In collegamento ci sarà anche il fratello della vittima, Sergio Resinovich, pronto a fornire la propria testimonianza e a commentare l'avanzamento delle indagini.

Nel corso della serata verranno analizzati anche gli sviluppi del cosiddetto "giallo della ricina", dopo la recente perquisizione degli inquirenti presso l'istituto Agrario di Riccia. Sono stati controllati i computer della scuola in cui lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'amica di Gianni Di Vita, figura centrale nella vicenda delle due donne avvelenate lo scorso dicembre.

Il dibattito in studio sarà arricchito dalla presenza di numerosi ospiti: Marzio Capra, Carmelo Abbate, Carmen Pugliese, Candida Morvillo, Grazia Longo, Giuseppe Brindisi, Paolo Colonnello, Marco Oliva, Gabriella Marano e Massimo Picozzi. Tra confronti, nuove rivelazioni e testimonianze dirette, Quarto Grado offre ancora una volta un approfondimento sui casi di maggior rilievo della cronaca nazionale.