Il marchio cinese Chery conquista il primo posto nella categoria Events & Experiential Marketing del Romanian PR Award 2026 con il Black Sea Safety Challenge, l'iniziativa andata in scena a Costanza, in Romania, il 22 e 23 settembre. Il progetto ha raggiunto la finale anche nella categoria Brand PR, riservata ai prodotti e ai servizi già disponibili sul mercato.

La premiazione è stata annunciata a Bucarest il 18 novembre, in occasione della 24ª edizione del concorso. Il riconoscimento valorizza un modo diverso di comunicare la sicurezza dell'auto, costruito su prove dal vivo e su un confronto diretto con il pubblico, invece della consueta presentazione di prodotto.

Chery è l'unico marchio automobilistico cinese ad aver raggiunto la shortlist e ad aver vinto un premio nella storia del concorso, un traguardo non da poco per un costruttore di quel Paese.

Il Black Sea Safety Challenge ha segnato il debutto europeo del programma Global Safety Challenge di Chery. A Costanza, giornalisti e influencer di sedici Paesi europei hanno assistito dal vivo al test di resistenza della batteria del Tiggo 9, affiancati dagli esperti dei partner FEV, TÜV SÜD e Autoliv.

Per la prima volta un'unica vettura e un'unica batteria hanno affrontato una sequenza di prove estreme. Il primo step è stato un bagno di ventiquattro ore in acqua salata, con una concentrazione del 3,5% di cloruro di sodio pari a 35 grammi per litro. Seguono l'ispezione e il rimontaggio della batteria, poi l'ultima prova, un urto con strisciamento del sottoscocca contro un gradino alto 250 millimetri, affrontato a una velocità compresa tra 14 e 15 chilometri orari.

Al termine del percorso il Tiggo 9 Chery Super Hybrid (CSH) risultava pienamente funzionante, con i parametri principali nella norma. Dopo l'immersione la perdita di tenuta della batteria si è attestata a 8,067 Pa/min, ben al di sotto del limite di 31, mentre l'isolamento è rimasto oltre i 500 MΩ. Eseguire le prove come un unico processo continuo ha consentito di osservare da vicino le procedure di collaudo e le scelte ingegneristiche che stanno alla base della sicurezza delle batterie e dei veicoli Chery.

Il programma ha previsto anche una sessione di guida con 19 vetture della gamma Tiggo, un workshop sulla sicurezza del veicolo guidato da Autoliv e un approfondimento sulla tecnologia CHERY Super Hybrid. Una ricerca dedicata ai nuovi modelli ha infine raccolto le opinioni della stampa europea, che serviranno per le future scelte di prodotto e di mercato.

Il Romanian PR Award, nato nel 2003, è uno dei principali appuntamenti dedicati alle relazioni pubbliche nel Paese. Quest'anno le candidature sono state 335 e a esaminarle è stata una giuria internazionale composta da esperti della comunicazione arrivati da 22 Paesi.

Per il marchio, la partecipazione al premio si collega a una strategia più articolata verso il vecchio continente, che punta su dimostrazioni tecniche, dialogo con i media locali ed esperienze dirette dei prodotti.