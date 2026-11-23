Mazda estende il Black Friday a tutta la gamma con sconti aggiuntivi fino a 2.000 euro, applicabili a nove modelli che vanno dalla Mazda2 Hybrid alla roadster MX-5, fino alle elettriche Mazda6e e CX-6e. L'iniziativa si somma alle promozioni già attive e non richiede la permuta di un usato né la sottoscrizione di un finanziamento.

La campagna è valida dal 20 novembre al 7 dicembre 2026 presso i concessionari aderenti ed è riservata a clienti privati, titolari di partita IVA e clienti Mazda Rent. Gli sconti sono indicati IVA inclusa. Per gli acquisti ordinari la vettura deve essere immatricolata entro il 31 dicembre 2026, mentre per i contratti di noleggio Mazda Rent il termine slitta al 31 gennaio 2027.

Il beneficio più consistente riguarda le Mazda CX-60 e CX-80 a stock. Con il finanziamento Mazda Advantage il vantaggio complessivo raggiunge fino a 11.000 euro, perché lo sconto Black Friday si aggiunge ai 9.000 euro previsti dalla formula. Per accedere all'offerta il contratto va firmato entro il 7 dicembre 2026 e l'immatricolazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2026. Il finanziamento è soggetto ad approvazione di Santander Consumer Bank.

La Mazda2 Hybrid riceve 750 euro di extra sconto. Partendo dalla campagna di base, che fissa il modello a 18.950 euro con permuta di un usato e finanziamento Mazda Advantage, i vantaggi complessivi salgono a 7.300 euro e il prezzo promozionale scende a 18.200 euro. In questo caso restano necessarie sia la permuta sia il finanziamento.

Per la Mazda3 lo sconto aggiuntivo è di 750 euro, cumulabile con le campagne in corso e disponibile anche senza permuta o finanziamento. Il vantaggio totale può arrivare a 4.000 euro. La berlina della Casa punta su un design riconoscibile, su una costruzione curata nei dettagli e su un comportamento di guida coinvolgente.

La Mazda CX-30, crossover che si ispira al linguaggio stilistico Kodo, ottiene 1.100 euro di extra sconto. La proposta di base legata al Model Year 2027 parte da 24.950 euro con il finanziamento Mazda Advantage e un TAN promozionale del 2,99%. Con lo sconto Black Friday il beneficio complessivo arriva a 5.000 euro e il prezzo scende a 23.850 euro. Lo sconto resta utilizzabile anche senza sottoscrivere il prestito.

La Mazda CX-5 è tra i modelli più sostenuti dall'iniziativa, con 1.500 euro di extra sconto che non richiedono permuta né finanziamento e che possono essere cumulati con le offerte attive. Abbinato a Mazda Advantage, il vantaggio può toccare i 5.000 euro. La versione Centre Line, proposta a 37.200 euro con finanziamento e TAN promozionale del 2,99%, scende a 35.700 euro grazie allo sconto. L'allestimento offre una dotazione ricca, pensata per comfort, spazio e versatilità.

Il SUV CX-60, espressione della vocazione premium del marchio, riceve 2.000 euro di extra sconto, cumulabile con le promozioni in corso e disponibile senza obbligo di permuta o finanziamento. Per le vetture a stock la formula Mazda Advantage porta fino a 9.000 euro di vantaggi, che diventano 11.000 euro includendo lo sconto Black Friday.

A questa proposta si affianca un'iniziativa realizzata con Q8: chi acquista una Mazda CX-60 entro il 7 dicembre 2026 riceve 1.000 euro in Buoni Carburante Q8, secondo le condizioni previste. Anche la formula Mazda Rent destinata ad aziende e titolari di partita IVA include la versione 249 CV AWD Homura a partire da 449 euro al mese, IVA esclusa, con 1.000 euro di buoni carburante in aggiunta ai vantaggi del noleggio. Secondo una stima indicativa, basata sui consumi dichiarati della motorizzazione diesel e su un prezzo di riferimento del carburante, il valore dei buoni equivale a circa 8.400 chilometri. Il dato può variare in base al costo del carburante, all'uso dell'auto e allo stile di guida.

Anche la Mazda CX-80, il SUV più grande della gamma, beneficia di 2.000 euro di extra sconto, cumulabile con le promozioni in corso e senza permuta o finanziamento obbligatori. Sulle vetture a stock il finanziamento Mazda Advantage consente di arrivare a 9.000 euro, che salgono a 11.000 euro con lo sconto. Per gli acquisti effettuati entro il 7 dicembre 2026 è inoltre previsto un Buono Carburante Q8 da 1.000 euro, secondo le condizioni dell'iniziativa. Il modello unisce raffinatezza, tecnologia e funzionalità, con elevati standard di comfort, spazio e versatilità.

La berlina elettrica al 100% Mazda6e ottiene 1.000 euro di extra sconto, cumulabile con le offerte in corso e senza obbligo di permuta o finanziamento. La campagna di base dedicata al Model Year 2027 parte da 40.950 euro con permuta di un usato e finanziamento Mazda Advantage, per un totale di 2.700 euro di vantaggi Mazda. Lo sconto Black Friday si aggiunge a questi benefici, in un modello che combina linee eleganti e tecnologia evoluta.

La roadster Mazda MX-5, che da oltre trent'anni incarna la filosofia Joy of Driving, riceve 1.000 euro di extra sconto sia nella versione Soft Top sia in quella RF. La campagna di base propone la Soft Top Model Year 2027 da 31.500 euro e la RF Model Year 2027 da 34.000 euro, con finanziamento Mazda Advantage e 1.900 euro di vantaggi Mazda per ciascuna versione. Lo sconto non richiede permuta né finanziamento.

Il crossover elettrico al 100% Mazda CX-6e entra nell'iniziativa con 1.000 euro di extra sconto, disponibile senza obbligo di permuta o finanziamento e cumulabile con le promozioni in corso. La proposta di base parte da 44.500 euro con permuta di un usato e finanziamento Mazda Advantage, con 2.250 euro di vantaggi Mazda. Lo sconto si affianca a questi benefici, offrendo un'occasione in più per avvicinarsi alla mobilità elettrica del marchio.