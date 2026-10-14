Chery lancia il nuovo full hybrid OMODA 7 SHS-H con batteria da 5 kWh al Summit di Wuhu

Chery porta una rivoluzione nella mobilità ibrida con il debutto mondiale su OMODA 7 SHS-H di un nuovo sistema full hybrid dotato di batteria da 5 kWh, più che doppia rispetto alle classiche full hybrid. Il lancio avviene in occasione del CHERY International User Summit 2026, a Wuhu, dove il gruppo leader dell'automotive cinese ha riunito clienti, giornalisti e partner da tutto il mondo dal 18 al 24 ottobre.



Durante la settimana dedicata all'innovazione, saranno organizzate prove su strada di lunga distanza dei modelli OMODA 4, OMODA 5 NEXT e OMODA 7 SHS-H, per testare concretamente affidabilità, consumi ed autonomia del Super Hybrid System (SHS). Le versioni SHS-H identificano i full hybrid, mentre le SHS-P i plug-in hybrid.



La tecnologia SHS-H di OMODA 7 punta ad offrire un'esperienza di guida efficiente e versatile, grazie anche ad una batteria da 5 kWh che consente una maggiore autonomia in modalità elettrica, superando nettamente la concorrenza delle full hybrid più diffuse.



Nella stessa occasione saranno presentati live sistemi avanzati come il parcheggio automatico Super Intelligent Valet Parking (SIVP) e il nuovo assistente vocale a intelligenza artificiale SIAS. Il Super Intelligent Experience Lab di Wuhu mette alla prova queste nuove soluzioni integrate a bordo, mentre l'integrazione in partnership con Qualcomm mira a sviluppare un unico ambiente per infotainment e guida assistita.



L'impegno di Chery nella ricerca e sviluppo è in costante crescita: nel primo semestre 2026 il gruppo ha investito 6,672 miliardi di yuan (circa 890 milioni di euro), con un incremento del 28,3% rispetto all'anno precedente. L'attenzione si concentra su piattaforme elettrificate, sistemi ADAS avanzati e digitalizzazione degli abitacoli.



Notevoli anche i risultati sul fronte dei test endurance: il SUV plug-in JAECOO 7 SHS-P ha superato 100.000 km di prove in 16 paesi in condizioni estreme, raggiungendo anche 1.333 km con un solo pieno e ricarica, superando dell'11% i dati WLTP. Il JAECOO 8 SHS-P si è aggiudicato il Guinness World Records per autonomia combinata di 1.660 km in Indonesia.



Sostenibilità al centro della produzione: Attualmente il 52,77% dell'energia elettrica impiegata negli stabilimenti Chery proviene da fonti rinnovabili, principalmente pannelli fotovoltaici installati a Wuhu. Cinque impianti sono stati certificati "green factory" a livello nazionale e viene data priorità a materiali riciclati, tra cui alluminio al 100%, tecniche di pressofusione avanzata e processi di lavorazione per 100.000 tonnellate di acciaio, 100.000 di alluminio e oltre 10.000 di plastica di scarto all'anno.



Chery conferma la propria crescita globale: Fondata nel 1997, ha superato i 20 milioni di veicoli venduti nel 2026, esporta in oltre 130 paesi e conta 7 milioni di clienti esteri. I suoi asset tecnologici includono la batteria Rhino, sistemi avanzati di intelligenza artificiale per la guida assistita e il super sistema ibrido CSH (Chery Super Hybrid). Nel 2026, Chery Automobile ha fatto il suo ingresso nella classifica Fortune Global 500 al 383° posto con ricavi pari a 41,778 miliardi di dollari.



Con queste innovazioni, Chery rafforza la sua posizione nel mercato globale, puntando a una mobilità sempre più efficiente, intelligente e sostenibile.