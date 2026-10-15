Chery Q: la prima elettrica compatta per l'Italia debutta nei test internazionali

Chery Q, la prima compatta completamente elettrica del marchio destinata al mercato italiano, è pronta al suo debutto internazionale su strada. Il 23 ottobre, a Wuhu in Cina, si svolgerà il primo test drive con la stampa globale, dando agli esperti l'occasione di valutare personalmente il nuovo modello durante il Chery International User Summit 2026.

Chery Q è una vettura che si distingue per essere una segmento B con motore e trazione posizionati sul posteriore e sospensioni indipendenti su entrambi gli assi, con un passo di 2.700 mm e una perfetta ripartizione dei pesi tra i due assi (50:50). Soluzioni tecniche pensate per garantire agilità nelle manovre urbane, grazie a un raggio di sterzata limitato a circa 5 metri, ma anche sicurezza e stabilità nei tratti extraurbani.

Importante novità per il mercato italiano, Chery Q rappresenta il primo modello 100% elettrico del brand in arrivo nel nostro Paese. Dopo il debutto previsto a novembre 2026 di Tiggo 9 e Tiggo 8 plug-in hybrid, questa compatta elettrica sarà la prima offerta puramente a zero emissioni del costruttore e la sua proposta d'ingresso nel segmento B, quello più competitivo per le auto cittadine in Italia.

Pensata per l'uso quotidiano, Chery Q si inserisce con una lunghezza di 4,19 metri e ruote agli estremi della carrozzeria per sfruttare al massimo lo spazio interno sia per passeggeri che per bagagli. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 380 km (dato WLTP provvisorio) e permette ricariche rapide con circa 200 km recuperati in una sosta breve, caratteristiche ideali per chi utilizza l'auto ogni giorno in contesto urbano e desidera flessibilità nella ricarica.

A bordo trova posto un abitacolo digitale con sistemi avanzati di assistenza alla guida, garantendo confort e sicurezza negli spostamenti di tutta la famiglia. Il design, votato dal Red Dot Design Award 2026, unisce superfici squadrate e raccordi arrotondati per conferire al modello un'identità decisa e contemporanea.

La presentazione dinamica e le prove su strada a Wuhu rappresentano un'occasione fondamentale per valutare dal vivo le sue qualità, in attesa dell'arrivo nei concessionari italiani programmato per il 2027.

L'evento internazionale di Wuhu si inserisce nell'ambito del Chery International User Summit 2026, appuntamento che riunisce utenti, media e partner da tutto il mondo all'insegna dell'innovazione e della tecnologia al servizio della mobilità sostenibile.