Chery Tiggo X7 debutta come SUV per la famiglia con co-creazione globale

Chery ha svelato in anteprima il Tiggo X7, primo modello della nuova serie Tiggo X, durante una sessione di co-creazione che ha coinvolto utenti da tutto il mondo. L'evento si è svolto il 22 ottobre a Wuhu, nell'ambito del Chery International User Summit 2026, distinguendosi per il coinvolgimento diretto dei partecipanti nello sviluppo del SUV.



Il confronto tra il costruttore e la community ha permesso di raccogliere preziose esperienze e scenari d'uso, con l'obiettivo di perfezionare non solo il Tiggo X7, ma anche i modelli futuri della gamma. La sessione informale, organizzata all'aperto attorno a un falò, ha facilitato il dialogo su temi come Dream Life, Dream Car e Dream Share, portando prospettive diverse derivanti da background famigliari e geografici eterogenei.



Il Tiggo X7 viene presentato come Family Comfort Exploration SUV, pensato per chi desidera un veicolo versatile, capace di accompagnare le famiglie sia nei trasferimenti quotidiani che nelle avventure del fine settimana. Secondo Chery, il design combina linee squadrate e stile fuoristradistico, con una plancia avvolgente, comandi intuitivi e materiali di qualità. Il sistema di modalità di guida 3-6-1 promette adattabilità alle condizioni più impegnative.



Sul fronte della sicurezza, Tiggo X7 offre airbag multipli, stabilizzazione automatica in caso di scoppio di uno pneumatico e guida assistita di livello 2, caratteristiche ideate per la protezione della famiglia. La rispondenza di un prodotto alle esigenze delle famiglie va verificata attraverso l'esperienza reale degli utenti, afferma il costruttore, che intende proseguire sul percorso di ascolto e coinvolgimento diretto della propria community.



Le reazioni dei partecipanti hanno sottolineato l'equilibrio del frontale, la coerenza delle forme e la vocazione all'esplorazione. Famiglie con figli sportivi e coppie dinamiche sono stati individuati come potenziali clienti, segno della versatilità del modello. Le impressioni raccolte a Wuhu guideranno l'evoluzione della serie Tiggo X nei prossimi anni.



Il summit ha posto al centro l'innovazione tecnologica del gruppo, con la piattaforma Chery Super Hybrid e i marchi Omoda, Jaecoo, iCaur e Lepas impegnati su personalizzazione, prestazioni ibride ed eleganza.



Con oltre 20 milioni di veicoli venduti e una presenza in più di 130 paesi, Chery conferma con il debutto del Tiggo X7 la propria strategia di mettere le famiglie e l'utente finale al centro del proprio sviluppo globale.