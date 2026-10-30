FIAT Topolino conquista gli USA e celebra il design italiano con Sanlorenzo

La FIAT Topolino continua a sorprendere a livello internazionale, superando ogni previsione negli Stati Uniti dove la domanda ha già portato molti concessionari ad esaurire le prime assegnazioni del modello 2026. Un risultato che testimonia la forza del design e dello spirito italiano abbinati a una nuova idea di mobilità elettrica, semplice e accessibile.



Per celebrare questo successo, la Topolino è stata svelata in un esclusivo esemplare al Fort Lauderdale International Boat Show, realizzato insieme a Sanlorenzo, storico cantiere nautico italiano simbolo di artigianalità e personalizzazione. La vettura, presentata a bordo di uno yacht Sanlorenzo SX100, esprime l'unione tra eccellenza automotive e nautica, fondendo materiali pregiati, dettagli su misura e richiami agli yacht di lusso.



L'abitacolo della Topolino speciale si ispira proprio al linguaggio stilistico di Sanlorenzo: materiali naturali, tessuti raffinati, finiture esclusive. Gli interni interpretano la raffinatezza dei ponti in teak delle imbarcazioni, con sedili, plancia, tetto apribile, dettagli in vera pelle e pavimento in legno naturale.



L'accoglienza negli Stati Uniti dimostra come anche un quadriciclo elettrico possa offrire una nuova visione della mobilità urbana, conquistando con semplicità, stile e innovazione. La forte domanda, superiore alle aspettative, consolida la crescita della Topolino nel panorama internazionale e rafforza la posizione del marchio negli USA.



FIAT ha annunciato nuove colorazioni e una versione Open Air pensata esclusivamente per il mercato americano. Arrivano così la Corallo Orange, la Luna Greige, una rinnovata strumentazione digitale a colori e il tetto apribile in tela che caratterizzano la Topolino 2027 negli States, offrendo ancora più personalizzazione e libertà.



Il successo americano si somma agli eccellenti risultati europei: in Italia Topolino copre il 42,2% del mercato dei quadricicli elettrici nei primi otto mesi del 2026, mantenendo la leadership per il secondo anno consecutivo.



Dall'Europa agli Stati Uniti, Topolino continua a dimostrare che le grandi idee non hanno bisogno di grandi dimensioni. Riconoscimenti internazionali come l'inserimento da parte di TIME tra le Best Inventions of 2026 nella categoria Design e il premio 2027 Neighborhood Green Car of the Year da Green Car Journal sottolineano la portata di questa rivoluzione italiana nella mobilità urbana.



Con la sua identità 100% elettrica e il design inconfondibile, Topolino rende la mobilità più accessibile, intelligente ed emozionante, portando il piacere della Dolce Vita italiana ovunque nel mondo.