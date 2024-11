Chicco lancia il nuovo sistema modulare TRIO BELLAGIO

Il mondo della puericultura si arricchisce con Bellagio, il nuovo sistema modulare di Chicco progettato per adattarsi alle esigenze di ogni genitore. Bellagio combina funzionalità avanzate, design elegante e materiali di alta qualità, rispondendo ai bisogni quotidiani delle famiglie moderne con una gamma di configurazioni personalizzabili.

Uno dei punti di forza di Bellagio è il suo innovativo sistema di chiusura One Touch, che permette di chiudere il passeggino con una sola mano, perfetto per i genitori che hanno spesso il bambino in braccio. Basta un clic sullo schienale per ripiegare automaticamente il passeggino, che può essere riposto in posizione verticale e trasportato agevolmente grazie a una pratica maniglia.

Bellagio è pensato per offrire una guida agile e fluida, grazie a grandi ruote con cuscinetti a sfera e ammortizzatori ad alte prestazioni. Il particolare design del battistrada riduce le vibrazioni, garantendo massimo comfort per il bambino e un’esperienza di guida piacevole per i genitori.

I tessuti di alta qualità, morbidi ma resistenti, avvolgono tutti i componenti del trio Bellagio, con un’attenzione particolare al rivestimento interno delle carrozzine, realizzato in fibra di bambù, ideale per la pelle delicata dei neonati.

Il Trio Bellagio è disponibile in diverse configurazioni, con la possibilità di scegliere tra due tipologie di navicelle — Flexi e Gran Comfort — e due seggiolini auto Chicco: Kory Plus e First Seat Recline. Questa modularità permette ai genitori di adattare il sistema alle proprie necessità e preferenze, per un’esperienza di utilizzo unica.

Omologato dalla nascita fino a 22 kg, il passeggino Bellagio offre una seduta reversibile, reclinabile in quattro posizioni, e regolabile con una sola mano. Con il sistema OneTouch, il passeggino si ripiega in modo automatico e compatto, pesando solo 9,7 kg e risultando semplice da trasportare.

Il comfort del bambino è assicurato da una seduta ben imbottita, con cinture di sicurezza dotate di fibbia magnetica per un’allacciatura rapida. La capottina parasole è estensibile, con protezione UV50+ e idrorepellente, dotata di una finestrella in rete per tenere sempre il bambino sotto controllo.

Con un peso di soli 4,4 kg, la culla Flexi è pensata per essere leggera e facilmente trasportabile, adattandosi perfettamente anche a spazi ristretti. Il rivestimento interno in fibre di bambù garantisce freschezza e comfort, mentre gli inserti in rete sulla cappottina favoriscono la circolazione dell’aria. La culla Flexi è dotata di una copertura estraibile, utile anche come zanzariera per le giornate estive.

La culla Gran Comfort è studiata per offrire uno spazio generoso (79 x 36 cm) e accogliente, con uno schienale regolabile per favorire digestione e respirazione del bambino. Anche qui il rivestimento interno è in fibra di bambù, per un comfort naturale e salutare. La cappottina estensibile UV50+ è resistente all’acqua e dotata di una copertura zanzariera estraibile, ideale per ogni stagione.

Kory Plus è un seggiolino auto conforme alla normativa ECE R129/03, omologato dai 40 cm fino agli 85 cm di altezza, con un sistema di installazione versatile tramite base Full 360 i-Size o con cintura a 3 punti. Dotato di una capottina UV50+ e di un riduttore morbido, Kory Plus ha ottenuto 4 stelle nei test ADAC, confermandosi come scelta sicura e confortevole per i piccoli passeggeri.

Bellagio, con le sue linee eleganti e le colorazioni ricercate (Amber Glow, Black Satin, Lunar Rock, Fir Tree e Lavender Glaze), si propone come un sistema modulare all’avanguardia, capace di rispondere con stile alle esigenze della vita quotidiana dei nuovi genitori.