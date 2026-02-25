Connect with us

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Da oggi, 25 febbraio, è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Ti penso sempre” (Island Records/Universal Music Italia), il brano con cui Chiello è in gara al 76° Festival di Sanremo. Il singolo anticipa l’uscita del nuovo album dell’artista, “Agonia”, atteso per il 20 marzo in formato digitale, CD e vinile.

Scritto da Chiello e composto insieme a Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni, il brano rappresenta una nuova tappa nel percorso del cantautore lucano. Il videoclip ufficiale, diretto da Tommaso Ottomano e prodotto da Borotalco TV, è online e realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il patrocinio del Comune di Pesaro.

Sul palco dell’Ariston, Chiello ha presentato per la prima volta “Ti penso sempre” ieri sera, martedì 24 febbraio, accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Fausto Cigarini. Nella serata delle cover, l’artista interpreterà “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, accompagnato al pianoforte da Saverio Cigarini, che insieme a Fausto Cigarini ha curato e realizzato l’arrangiamento musicale.

Chiello, classe 1999 e originario di Venosa (Potenza), si è fatto conoscere come protagonista della scena trap italiana con il collettivo FSK Satellite, prima di intraprendere una carriera solista che lo ha portato a collaborare con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Tra i suoi brani più noti figurano “Ayahuasca” con Mace e Colapesce, “Cancelli di mezzanotte” con Rkomi (certificato platino) e “La strega del frutteto” con Madame e Sick Luke (oro).

Nel 2021 pubblica l’album di debutto “Oceano Paradiso”, premiato con il disco d’oro, e nello stesso anno si esibisce come ospite ai live di X Factor 2021 con la hit “Quanto ti vorrei” (platino). Seguono partecipazioni ai Tim Summer Hits e ai Tim Music Awards all’Arena di Verona. Nel 2022 pubblica il singolo “Cuore tra le stelle”, mentre nel 2023 torna con “Milano Dannata”, brano che anticipa il secondo album “Mela Marcia”, presentato live a Milano e Roma.

Negli ultimi anni Chiello ha consolidato la propria presenza nella scena musicale con collaborazioni come “Paradiso” con Mahmood e Tedua e “Ruggine” con Mace e Coez. Nel 2024 pubblica i singoli “Limone”, “Stanza 107” e “Ho sbagliato ancora”, mentre il 2025 lo vede impegnato nell’album collettivo “Tropico del Capricorno” di Guè con il feat. “Non lo So”, e nel suo disco “Scarabocchi”. Nello stesso anno partecipa come ospite al 75° Festival di Sanremo nella serata delle cover insieme a Rose Villain e chiude l’anno con il singolo “Lupo”.

Ad aprile 2026, Chiello tornerà sul palco con il “Chiello Club Tour 2026”, prodotto da Trident Music. Sei date ad alta intensità che segneranno il ritorno live del cantautore nei principali club italiani.

Con “Ti penso sempre” e il nuovo progetto “Agonia”, Chiello conferma la propria evoluzione artistica, unendo scrittura emotiva, ricerca sonora e sensibilità generazionale. Una prova di maturità che lo consacra tra le voci più significative della nuova musica italiana.

