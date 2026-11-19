Dal 20 al 29 novembre tra Mirabella Eclano e Napoli, la rassegna Donne, potere, corpo esplora il ruolo e la rappresentazione femminile nel cinema italiano.

Dal 20 al 29 novembre tra Mirabella Eclano e Napoli prende vita Donne, potere, corpo, una rassegna cinematografica dedicata alla Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne. L'iniziativa indaga, attraverso il cinema italiano, la rappresentazione del corpo femminile, le dinamiche del potere e le possibilità di emancipazione della donna nella società contemporanea. La manifestazione è promossa dallo ZiaLidiaSocialClub con il sostegno della Regione Campania e la direzione artistica affidata a nomi di primo piano come Paolo Mereghetti, Pietro Marcello e Michela Mancusi.

Il progetto è dedicato alla memoria della regista Chiara Rigione, scomparsa prematuramente nel 2023, e prosegue idealmente il percorso avviato in estate con la proiezione di Persepolis. Al centro della rassegna ci sono sei donne, protagoniste di altrettanti film scelti per rappresentare la complessità dell'identità femminile fatta di contraddizioni, trasformazioni, desideri e conquiste.

L'itinerario proposto non si limita a una rilettura del passato ma invita il pubblico a interrogarsi sul presente. Temi come maternità, bellezza, matrimonio, sessualità, lavoro, autorità, memoria e autodeterminazione costituiscono il filo conduttore attraverso cui osservare come cultura e società abbiano costruito e continuino a influenzare il ruolo della donna.

Tra le proiezioni spiccano capolavori del cinema italiano come Bellissima di Luchino Visconti, dove la maternità e il mito della bellezza si intrecciano ai sogni di riscatto di una madre, e Divorzio all'italiana di Pietro Germi, che attraverso la satira mette a nudo il controllo patriarcale sulla sessualità femminile. Completano il programma La lunga notte del '43 di Florestano Vancini, Signorina Effe di Wilma Labate, Il principe di Homburg di Marco Bellocchio, rappresentando diversi momenti e tematiche cruciali nella storia e nel vissuto delle donne.

La rassegna si svolge principalmente presso il Cinema Carmen di Mirabella Eclano, con un appuntamento speciale a Napoli presso CasaCinema, dedicato alla presentazione della rivista Cine Moi. Questo incontro ospiterà esperti, accademici, registe e attrici per promuovere nuove narrazioni e prospettive sul modo in cui il cinema racconta le donne. Un'occasione di confronto sul modo in cui il cinema ha raccontato le donne, sui modelli culturali che ha contribuito a costruire e sulla necessità di restituire loro voce, libertà e protagonismo. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Alessandra Farro, con interventi di figure di spicco tra cui Teresa Saponangelo, Gina Annunziata e Alfonso Amendola.

A rendere possibile il progetto è il sostegno della Regione Campania, che con il contributo dedicato punta a rafforzare il ruolo del territorio nella produzione e promozione culturale, dialogando con le principali questioni della contemporaneità. Donne, potere, corpo emerge così come un'occasione preziosa per valorizzare il cinema come esperienza condivisa e momento di riflessione culturale su temi di grande rilevanza sociale.