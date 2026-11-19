GAZOO Racing TOYOTA schiera due equipaggi nella classe Ultimate con Hilux e una vettura a idrogeno alla Dakar 2027, in gara dal 9 al 23 gennaio.

La Casa giapponese si presenta alla Dakar 2027 con una formazione rinnovata e punta alla vittoria su due fronti, grazie all'unione dei team GAZOO Racing Europe e GAZOO Racing South Africa.

Le due strutture, fino a oggi operative in modo autonomo, correranno ora come un'unica squadra sotto il marchio GAZOO Racing TOYOTA. L'obiettivo è mettere in comune competenze, uomini e risorse per costruire una formazione particolarmente competitiva in un evento che quest'anno raggiunge la sua 49esima edizione.

La corsa si svolgerà dal 9 al 23 gennaio 2027 e collegherà il Portogallo al Marocco. Il tracciato complessivo misura 7.824 chilometri, suddivisi in 12 tappe, e comprende 4.341 chilometri di prove speciali cronometrate. Il terreno attraversa deserti estremi, dove le condizioni ambientali severe rappresentano una prova continua per uomini e mezzi.

Nella classe Ultimate il team schiererà equipaggi composti da piloti e navigatori di grande esperienza, a bordo di rally-raid derivati dal Toyota Hilux. Il pick-up è basato sulla nona generazione del modello, già apprezzato per la robustezza anche nelle situazioni più difficili, mentre le versioni da competizione sono state riprogettate per reggere le sollecitazioni della guida fuoristrada ad alta velocità.

Dal punto di vista tecnico, le vetture montano un telaio tubolare alleggerito e dispongono di sospensioni, ammortizzatori e impianto frenante dedicati, rinforzati per affrontare le condizioni più dure. La potenza è affidata a propulsori derivati dal V6 benzina biturbo da 3,5 litri, scelto per garantire prestazioni ed efficienza.

La seconda sfida riguarda la categoria Dakar Future Mission 1000, dove un Toyota Hilux alimentato da tecnologia a celle a combustibile a idrogeno prenderà il via. Il progetto si inserisce nella strategia del marchio di sviluppare vetture sempre migliori, nate dall'esperienza maturata nelle competizioni.

Sul fronte dei piloti, la line-up unisce giovani talenti e veterani con risultati già ottenuti in passato alla Dakar, uniti a una forte determinazione alla vittoria e a un solido spirito di squadra.