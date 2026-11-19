Il 21 novembre ricorre il World Television Day, la giornata dedicata alla televisione che le Nazioni Unite hanno istituito nel 1996 con la risoluzione 51/205. Per l'occasione LG rilancia l'idea che il televisore sia ormai un vero hub di contenuti, capace di riunire in un'unica interfaccia film, serie, sport, musica e videogiochi.

La data affonda le radici in un evento preciso. Il primo World Television Forum si svolse il 21 e 22 novembre 1996 nella sede delle Nazioni Unite a New York, riunendo operatori dei media da ogni parte del pianeta per discutere del peso crescente del piccolo schermo. Fu l'Italia, che aveva organizzato quell'incontro, a chiedere che la giornata venisse riconosciuta a livello internazionale.

Al di là della celebrazione, la ricorrenza mette in luce il ruolo che la TV continua a esercitare nella costruzione dell'opinione pubblica, nell'accesso alle notizie e nella diffusione della cultura. Non manca però il confronto con la transizione digitale, che sta ridisegnando il rapporto tra spettatori e schermi.

Rispetto al 1996 il panorama è cambiato in profondità. Accanto ai palinsesti tradizionali si sono affermati lo streaming, i servizi on demand, i canali FAST, il gaming e nuove forme di intrattenimento digitale, e il televisore si presenta oggi come una porta d'accesso a un ventaglio di contenuti molto più vasto.

LG, presente in Italia dal 1996, ha accompagnato questa trasformazione introducendo tecnologie audio e video sempre più avanzate e, soprattutto, ampliando nel tempo l'offerta di contenuti disponibili sui propri apparecchi. Il fulcro della strategia è webOS, la piattaforma con cui l'azienda gestisce contenuti e servizi sui televisori del marchio.

Attraverso webOS l'utente può raggiungere le principali piattaforme di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+, YouTube e DAZN, oltre a una serie di app dedicate a informazione, musica, fitness e intrattenimento scaricabili dal LG Content Store.

Ad affiancare questa offerta c'è LG Channels, il servizio gratuito finanziato dalla pubblicità basato sul modello FAST. A luglio 2026 il catalogo ha superato quota 5.000 canali in 37 Paesi, mentre il tempo medio di visione è cresciuto di oltre il 45% su base annua. Il servizio propone una logica diversa rispetto al palinsesto classico, mettendo a disposizione un'offerta ampia e flessibile di contenuti fruibili subito.

La moltiplicazione di app e canali ha però creato un problema nuovo: avere accesso a una quantità enorme di contenuti non basta se diventa difficile individuare quelli davvero interessanti per ciascuno. Su questo fronte webOS si arricchisce di funzioni basate sull'Intelligenza Artificiale, pensate per rendere l'uso del televisore più semplice e su misura.

Tra le novità figurano Voice ID, che riconosce la voce di chi utilizza il televisore e attiva in automatico il profilo corrispondente, proponendo suggerimenti in linea con gusti e cronologia di visione. Il pacchetto include anche AI Chatbot, in grado di interpretare richieste formulate in linguaggio naturale e di fornire assistenza e suggerimenti mirati, e AI Concierge, che analizza abitudini e storico per indicare contenuti, ricerche e funzioni pertinenti.

Secondo l'ONU, la televisione resta la prima fonte di consumo di contenuti video nel mondo, a trent'anni dal primo forum. Per LG la ricorrenza diventa l'occasione per confermare la propria direzione: offrire agli italiani una TV più semplice, intelligente e personalizzata.