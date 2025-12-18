Citroën Berlingo alla guida della mobilità sostenibile con il progetto HVO Aurora Trial

Citroën rinnova il proprio impegno verso una mobilità più sostenibile in Europa, presentando il Berlingo come protagonista dell’HVO Aurora Trial, un programma sviluppato da Stellantis in collaborazione con la francese SP3H. L’iniziativa, illustrata presso il centro produttivo di Vigo, è parte di un tour europeo volto a dimostrare come l’utilizzo di carburanti rinnovabili possa ridurre sensibilmente le emissioni di CO₂ senza la necessità di modificare i veicoli esistenti.

Il progetto si concentra sull’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un carburante rinnovabile ottenuto da oli da cucina usati e grassi animali, capace di azzerare quasi completamente l’impatto di emissioni “well-to-wheel”. Grazie a questo combustibile, tutte le vetture e i veicoli commerciali leggeri diesel di Stellantis possono circolare riducendo drasticamente la propria impronta di carbonio. L’obiettivo è dimostrare che l’innovazione e l’economia circolare possono convivere efficacemente, utilizzando risorse di scarto per generare nuova energia pulita.

In collaborazione con SP3H, azienda specializzata in sensori intelligenti per carburanti, il progetto HVO Aurora include un sistema di monitoraggio che registra in tempo reale le emissioni di CO₂. Questo approccio mira a fornire dati misurabili e trasparenti, testimoniando come i carburanti rinnovabili possano essere un’alternativa reale e accessibile per privati e imprese, senza investimenti strutturali o tecnologici aggiuntivi.

L’iniziativa è nata nel contesto del programma interno Start*Up di Stellantis, pensato per promuovere idee innovative sviluppate dai dipendenti. Si tratta di un esempio concreto di come la collaborazione tra industria e tecnologia possa accelerare il passaggio verso un modello di mobilità responsabile e orientato al futuro. Citroën Berlingo diventa così il simbolo di un’evoluzione tangibile verso l’efficienza, coniugando la praticità del quotidiano a un’attenzione reale per l’ambiente.

Il tour europeo proseguirà nelle prossime tappe in diverse città chiave, con l’intento di raccogliere nuovi dati e ampliare la conoscenza sui carburanti rinnovabili derivati dall’economia circolare. Ogni tappa è l’occasione per mettere in evidenza la versatilità del Berlingo, sia come veicolo per famiglie sia come compagno di lavoro per chi cerca efficienza e sostenibilità.

Parallelamente al progetto ambientale, Citroën ha aperto gli ordini per il Berlingo diesel da 100 CV con cambio manuale. Un modello che risponde alle esigenze di mercato ancora molto forti nel segmento C-VAN, combinando prestazioni affidabili con una proposta economica competitiva. Disponibile in due allestimenti, Berlingo Plus e Berlingo Max, l’offerta garantisce la stessa qualità e completezza delle versioni elettriche. In caso di permuta o rottamazione, il prezzo promozionale parte da 23.900 euro.

L’impegno di Citroën e Stellantis testimonia una strategia chiara: innovare la mobilità senza escludere nessuno, fornendo soluzioni sostenibili a breve termine, con tecnologie già pronte all’uso e compatibili con i veicoli attuali. Con l’HVO Aurora Trial, il Berlingo diventa ambasciatore di un futuro più pulito, accessibile e alla portata di tutti.