Citroën Berlingo torna anche diesel: da 23.900 euro per i professionisti

Citroën amplia la propria gamma di veicoli commerciali e annuncia l’arrivo del nuovo Berlingo Diesel da 100 CV, disponibile con cambio manuale e un prezzo promozionale di partenza di 23.900 euro in caso di permuta o rottamazione. La casa francese rafforza così la propria offerta nel competitivo segmento dei C-VAN, proponendo un modello pensato per artigiani, flotte e piccole imprese che necessitano di un mezzo affidabile, efficiente e accessibile.

L’apertura degli ordini per la versione a gasolio rappresenta, come dichiarato dal marchio, “una risposta concreta e immediata a una richiesta di mercato molto viva”. Dopo aver puntato con decisione sull’elettrificazione, Citroën sceglie ora la via dell’integrazione e amplia la gamma Berlingo per offrire una scelta ancora più completa tra alimentazioni diverse.

Il ritorno del Diesel risponde alle esigenze di chi percorre quotidianamente molti chilometri e ha bisogno di autonomia estesa, costi d’esercizio contenuti e prestazioni costanti. Senza rinunciare a comfort e tecnologia, il nuovo Berlingo Diesel si propone come una soluzione pratica per chi utilizza il veicolo come strumento di lavoro, mantenendo gli standard moderni di sicurezza e connettività che contraddistinguono il modello elettrico.

La gamma sarà articolata su due allestimenti, Berlingo Plus e Berlingo Max, entrambi progettati per offrire dotazioni complete e un’elevata qualità costruttiva. Berlingo Plus rappresenta la proposta di accesso ma già molto ricca, con climatizzatore, sistema di infotainment con display centrale e compatibilità per smartphone, sensori di parcheggio posteriori e un set di sistemi di assistenza alla guida. Questi includono funzioni di sicurezza attiva pensate per agevolare gli spostamenti sia in città sia su percorsi extraurbani.

In aggiunta, Citroën ha previsto soluzioni intelligenti per la gestione dello spazio, con un vano di carico modulare e configurazioni che semplificano il trasporto di materiali e attrezzature, rendendo il veicolo particolarmente adatto alle esigenze operative di chi lavora costantemente in movimento.

Berlingo Max si colloca invece al vertice della gamma e punta su comfort e produttività. Include finiture più curate, ulteriori sistemi di assistenza al parcheggio e contenuti tecnologici aggiuntivi che facilitano la gestione delle attività quotidiane. Una scelta ideale per chi desidera il massimo dell’equipaggiamento e dell’efficienza senza rinunciare alla semplicità d’uso.

L’arrivo del nuovo motore Diesel consente a Citroën di consolidare la propria presenza in un mercato strategico per l’Italia. Con una proposta chiara, moderna e coerente con l’elettrico già in gamma, la casa francese conferma la volontà di offrire ai professionisti un ventaglio di opzioni ampio, in grado di conciliare sostenibilità, autonomia e costi competitivi.

Con il nuovo Berlingo a gasolio, Citroën riafferma il suo ruolo di protagonista nel mondo dei veicoli commerciali leggeri, continuando a innovare in un segmento in cui efficienza, versatilità e accessibilità restano valori fondamentali.