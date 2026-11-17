Antonio Tajani e Maurizio Landini saranno ospiti a È Sempre Cartabianca su Retequattro, per discutere di politica estera, manovra economica e sciopero generale.

Domani sera, mercoledì 18 novembre, il programma È sempre Cartabianca in prima serata su Retequattro proporrà un confronto di grande attualità tra politica, economia e temi sociali. Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Esteri, interverrà per un'ampia intervista dedicata al ruolo dell'Italia nel panorama internazionale e ai delicati equilibri che caratterizzano la maggioranza di governo. Il dibattito verterà sulle sfide diplomatiche e sulle strategie italiane in un contesto globale sempre più complesso.



Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, sarà invece protagonista di un focus sulla manovra economica e sulle difficoltà che molti cittadini stanno affrontando, con particolare attenzione alle motivazioni dello sciopero generale in programma venerdì 20 novembre. L'appuntamento intende chiarire le ragioni dietro la mobilitazione sindacale e le richieste portate avanti dal mondo del lavoro.



Oltre ai temi politici e sindacali, si tornerà a parlare di emergenza abitativa con approfondimenti su affitti insostenibili e il peso crescente dei mutui, un problema che tocca trasversalmente molte famiglie italiane.



Tra gli ospiti della serata anche Gad Lerner e Claudio Borghi, che offriranno ulteriori spunti di riflessione nel contesto politico ed economico attuale. L'edizione promette di essere un'occasione fondamentale per comprendere meglio le tensioni sociali e le strategie future dell'Italia.