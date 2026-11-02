Nintendo celebra il Pikmin Day: annunci e novità dal Pikmin Day Direct

Il 1° novembre diventerà ufficialmente il Pikmin Day, una giornata speciale dedicata alla celebrazione dell'universo Pikmin, amatissima serie Nintendo. L'annuncio è arrivato durante la speciale presentazione Pikmin Day Direct tenutasi lo scorso weekend, con la partecipazione di Shigeru Miyamoto.



Durante l'evento è stato mostrato un nuovo trailer di Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Accademia Dandori, offrendo ai fan uno sguardo approfondito sulle novità della versione aggiornata per la nuova console. Oltre alle migliorate performance e alle nuove funzionalità di gameplay, l'Accademia Dandori promette nuove sfide strategiche e livelli inediti, pensati per coinvolgere sia i veterani che i neofiti della saga.



L'entusiasmo per la serie non si ferma qui: sono state annunciate anche importanti novità per l'app Pikmin Bloom, dedicata ai dispositivi smart. L'applicazione, che invita i giocatori a esplorare il mondo reale e coltivare Pikmin camminando, riceverà aggiornamenti con nuove attività e sorprese in occasione del Pikmin Day.



Infine, Nintendo ha presentato la nuova serie di cortometraggi "Hello! Pikmin", che approfondirà l'immaginario della saga attraverso storie animate destinate a grandi e piccoli. "Hello! Pikmin porterà il fascino e l'umorismo dei Pikmin anche al di fuori delle console, coinvolgendo tutta la famiglia".



La scelta di istituire il Pikmin Day conferma l'impegno di Nintendo nel valorizzare una delle sue serie più originali e amate. L'appuntamento annuale offrirà nuove opportunità di incontro per la community, tra eventi digitali, contenuti esclusivi e sfide tematiche. Un modo per avvicinare nuovi giocatori al colorato mondo di Pikmin e rafforzare il legame con i fan storici.