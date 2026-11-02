Luca Guarino trionfa alla Red Bull Wings Cup e vola alle finali mondiali di Miami

Luca Guarino è il nuovo campione italiano della Red Bull Wings Cup, il torneo internazionale di EA SPORTS FC 27 che ha acceso il padiglione monografico dedicato durante l'edizione 2026 di Lucca Comics & Games. Il giovane talento romano, conosciuto nel mondo del gaming come Luconegua, ha conquistato il gradino più alto del podio dopo una serie di sfide mozzafiato, superando migliaia di partecipanti dalle selezioni universitarie e online fino all'appassionante finale svoltasi il 31 ottobre.

Il torneo ha visto la partecipazione di 16 giocatori che, dopo un percorso iniziato a settembre, si sono sfidati dal vivo in una modalità best of 3 su Playstation 5, grazie al supporto di Sony Interactive Entertainment. L'ultimo ostacolo sulla strada per la gloria è stato Daniele Culiers, già compagno di Guarino in eventi internazionali, rendendo la finale un vero e proprio scontro tra amici e rivali.

Al termine dell'incontro, Luca Guarino ha dichiarato: sapevo di poter vincere, ma la sfida finale è stata molto accesa e alla sua conclusione il mio primo pensiero è stato complimentarmi con Daniele per la partita. Per me sarà un vero onore rappresentare l'Italia a Miami e sono sicuro che questo mi darà la carica per dare il 101%. Sono pronto ad allenarmi con il mio coach, dando il massimo per rendere onore all'opportunità che mi ha dato Red Bull Wings Cup.

Il successo di Guarino gli garantisce l'accesso alla Finale Mondiale della Red Bull Wings Cup che si terrà a gennaio all'Inter Miami CF Stadium in Florida, rappresentando l'Italia in una cornice che vede il coinvolgimento di 80 Paesi e i migliori gamer di tutto il mondo.

La Red Bull Wings Cup si conferma come uno degli appuntamenti più importanti e partecipati nel calendario degli esports, rendendo possibile il sogno di tanti ragazzi appassionati di gaming e calcio. Nell'area dedicata dell'evento, i visitatori hanno potuto vivere l'atmosfera unica della competizione attraverso attività interattive, sfide di calcio balilla umano, giochi per testare i riflessi e la possibilità di ottenere una card personalizzata di FC 27. Il tutto accompagnato da ospiti speciali, presentatori e una colonna sonora esclusiva.

L'entusiasmo e la determinazione di Guarino proiettano la bandiera tricolore verso Miami, per un appuntamento che promette di essere memorabile nel panorama internazionale degli esport.