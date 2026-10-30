HELLO KITTY PARTY LAND debutta su Nintendo Switch con oltre 45 minigiochi e tutti gli amici di Sanrio

Bandai Namco Entertainment Europe lancia HELLO KITTY PARTY LAND, il primo videogame di Sanrio Games su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, portando il celebre universo degli iconici personaggi direttamente sulle console più amate.

HELLO KITTY PARTY LAND offre un party game casual ricco di contenuti, dove Hello Kitty e più di 145 amici, tra cui Cinnamoroll, Pompompurin e Gudetama, si riuniscono in una coloratissima cittadina interattiva. I giocatori possono creare e personalizzare il proprio avatar, esplorare le varie zone della città, cimentarsi in attività come musica, coltivazione, pesca e persino shopping al centro commerciale per sbloccare oggetti esclusivi.

Il cuore del gioco sono i numerosi minigiochi: oltre 45 giochi a tema sport, cibo, musica e molto altro, tutti progettati con comandi estremamente intuitivi per rendere l'esperienza adatta a giocatori di ogni età e abilità. HELLO KITTY PARTY LAND è pensato per divertire giocatori di ogni età ed è ora disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

L'esperienza può essere vissuta in solitaria o con gli amici, grazie ad una modalità multigiocatore locale e online che permette fino a quattro partecipanti di competere o collaborare nelle varie attività proposte. Il titolo si contraddistingue per l'immediatezza del gameplay e la capacità di unire fan di tutte le generazioni, offrendo uno spaccato dell'universo Sanrio che celebra l'amicizia, la felicità e la condivisione.

HELLO KITTY PARTY LAND promette dunque ore di divertimento e creatività, perfetto per famiglie, bambini e appassionati del mondo Sanrio desiderosi di immergersi in una nuova avventura videoludica.