Colpisce il cuore nostalgico: THEC64 Mini – Black Edition è arrivato

Il ritorno del Commodore 64, il computer a 8 bit più iconico, è ormai alle porte, questa volta con un tocco di eleganza in più. THEC64 mini – Black Edition è disponibile da oggi, con una proposta unica: un’estetica nera opaca e lucida che reinventa il concetto di retrò.

Creato da Retro Games Ltd. in collaborazione con PLAION REPLAI, questo dispositivo non si limita ad essere un richiamo nostalgico, ma celebra una comunità di appassionati che non ha mai smesso di innovare, nemmeno dopo la fine dell’era commerciale del C64. “Non si tratta di un ritorno al passato, ma di una continuazione”, ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di RGL. “La Black Edition celebra l’energia di una community che ha continuato a creare, sperimentare e innovare anche molto tempo dopo la fine dell’era commerciale. È la prova che la creatività sul C64 non è mai morta”.

La scena homebrew del C64 è più viva che mai, con una vivace comunità di sviluppatori che, a partire dagli anni ’80, ha continuato a esplorare le frontiere di questo hardware ormai d’altri tempi. Il THEC64 mini – Black Edition racchiude l’essenza di questa scena con una collezione di 25 giochi Neo-Retro, selezionati tra i migliori talenti contemporanei.

Tra i capolavori inclusi troviamo “Sam’s Journey”, un platform di Knights of Bytes celebrato con un 98% Zzap! Sizzler, l’acclamato “A Pig Quest” del 2023 con un 96% Zzap! Gold Medal e “Hessian”, un’emozionante avventura cyberpunk targata Covert BitOps, apprezzata con un 93% Zzap! Sizzler.

La campagna “Back In Black” è un tributo alla creatività e alla cultura sotterranea della scena C64. Il design elegante e le caratteristiche moderne, come l’HDMI plug-and-play, i quattro slot di salvataggio per gioco e un joystick USB con microinterruttore, lo rendono perfetto sia per i collezionisti che per i programmatori e i nuovi arrivati.

THEC64 mini – Black Edition è disponibile da oggi presso retailer selezionati.