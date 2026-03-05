com stampa/ PATTY PRAVO esce domani il nuovo album “Opera”

Esce domani, 6 marzo 2026, il nuovo album di inediti di Patty Pravo intitolato “Opera” (Nar International – Ada/Warner Music Italy), che segna il ventinovesimo lavoro in studio della leggendaria interprete veneziana. Un progetto che va oltre la definizione di disco, un dialogo tra musica, pittura e introspezione artistica, capace di unire sei decenni di carriera alla continua ricerca di nuove forme di espressione.

Disponibile in formato CD Maxi con poster, vinile cristallo con poster e vinile rosso trasparente con poster – quest’ultimo in edizione esclusiva per gli incontri nei musei – oltre che su tutte le principali piattaforme digitali, “Opera” è stato prodotto da Taketo Gohara e raccoglie undici brani firmati da alcuni dei più apprezzati autori italiani contemporanei: tra loro Giovanni Caccamo (anche Art Director del progetto), Giuliano Sangiorgi, Morgan, Raphael Gualazzi, Francesco Bianconi, La Rappresentante di Lista, Serena Brancale, Federico Dragogna, Pierpaolo Capovilla, Cristina Donà e Saverio Lanza.

Con “Opera”, Patty Pravo continua a sfuggire a ogni etichetta. È un lavoro che indaga amore, sogno e libertà personale in una dimensione che fonde l’epica e l’introspezione. Il brano che dà il titolo al disco è, come si legge nel comunicato, una melodia d’atmosfera con un incedere solenne e un testo che vanno oltre la mera canzone d’autore. Caccamo, autore del pezzo, le cuce addosso parole che evocano la figura della Musa e un eterno presente vissuto senza giudizi, un inno alla vita e all’arte.

Nel corso dell’album si alternano stati d’animo e registri diversi: dal rock introspettivo di “Oggi piove” alla delicatezza malinconica di “Noi due”, fino al malinconico equilibrio di “Maledetta verità”. L’energia si ritrova in “L’amore impertinente” di Sangiorgi, dove riecheggia la voce di una donna forte e consapevole: «Le regole del gioco le scrivo tutte io». C’è spazio anche per l’ironia elegante di “Ratatan”, un divertissement dal sapore vintage, e per l’apertura melodica di “L’Isola”, che chiude l’opera come un approdo emotivo.

“Opera” non è solo un disco, ma anche un progetto che intreccia musica e arti visive. Le copertine e i poster dei vinili riportano un’opera di Giovanni Robustelli, pittore e illustratore siciliano, in perfetta sintonia con la dimensione artistica e sperimentale del lavoro.

A partire dal 25 marzo 2026, l’album verrà presentato in una serie di incontri nei musei di alcune tra le più importanti città italiane, in dialogo con Giovanni Caccamo. Un’iniziativa culturale che accompagna le celebrazioni dei sessant’anni di carriera dell’artista e che mira a coinvolgere anche le nuove generazioni, incoraggiandole a scoprire i musei come luoghi di cultura, confronto e crescita.

Le date delle presentazioni sono: 25 marzo Milano (Gallerie d’Italia), 27 marzo Firenze (Palazzo Medici Riccardi), 29 marzo Roma (Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea) e 31 marzo Napoli (Gallerie d’Italia). L’ingresso agli incontri è gratuito su prenotazione, mentre il firmacopie sarà a ingresso libero per chi possiede l’album.

Subito dopo la parentesi museale, Patty Pravo porterà la sua nuova creazione nei teatri con l’“Opera Tour”, in partenza dall’8 aprile 2026 al Teatro Verdi di Firenze. Seguiranno tappe a Varese, Torino, Bologna, Milano, Cremona, Bergamo, Padova e Roma, dove il 17 maggio al Teatro Brancaccio si chiuderà il tour.

Patty Pravo firma così un’opera totale, un autoritratto sonoro che attraversa epoche e stili, tra eleganza e sperimentazione, capace di restituire l’essenza di una donna e di un’artista che, a sessant’anni dal suo debutto con “Ragazzo triste”, continua a cercare e reinventarsi. “Opera” è, come il suo titolo suggerisce, un’enciclopedia dell’amore e della libertà secondo Patty Pravo.