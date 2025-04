Concerto del Primo Maggio 2025: una maratona di musica e impegno sociale

Cresce l’attesa per il Concerto del Primo Maggio 2025, l’evento musicale annuale che si terrà a Roma, in Piazza San Giovanni in Laterano, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Con il tema “Uniti per un lavoro sicuro”, lo spettacolo di quest’anno punta i riflettori sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’evento, che avrà luogo dalle 13.30 a mezzanotte, sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia.

Quest’anno il palco vedrà la partecipazione di oltre 50 artisti italiani, tra cui Achille Lauro, Arisa, Elodie, Ghali, Gazzelle e Giorgia, in un mosaico sonoro che attraversa generazioni e generi, rappresentando uno spaccato autentico della scena musicale italiana. A condurre l’evento saranno Noemi, Ermal Meta e Bigmama, affiancati da Vincenzo Schettini, noto per la sua presenza sui social media.

Il Concerto del Primo Maggio non è solo una festa musicale, ma anche un momento di riflessione su temi sociali importanti. Come sottolineato dai sindacati confederali, il concerto sarà parte di un più ampio contesto di manifestazioni che si terranno in tutta Italia, con la partecipazione dei segretari generali CGIL, CISL e UIL in tre località simbolo: Roma, Casteldaccia in provincia di Palermo e Montemurlo in provincia di Prato. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai Sindacati per questo 1° Maggio, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La diretta su Rai 3 inizierà alle 12.00 con la trasmissione delle manifestazioni sindacali, per poi proseguire con la maratona musicale dalle 15.00 fino a mezzanotte. Rai Radio2 offrirà un’esperienza completa nel retropalco, con interviste e approfondimenti sulle esibizioni degli artisti, accompagnati dai conduttori Giulia Nannini e Julian Borghesan.

L’evento sarà accessibile a tutti grazie ai sottotitoli in diretta e all’audiodescrizione, garantita da Rai Pubblica Utilità. In particolare, una squadra di performer tradurrà in LIS le esibizioni, assicurando la piena partecipazione del pubblico.