Confermati luogo e agenda delle DRAGON BALL FighterZ 2019/2020 World Tour Finals

Il meglio della scena competitiva di DRAGON BALL FighterZ convergerà su Parigi e combatterà per il titolo di più forte i prossimi 8 e 9 febbraio 2020.

Questo evento si terrà al celebre “Pavillon Baltard” e sarà trasmesso dal vivo su Twitch.

Nel corso dell’anno e dei tornei, 15 giocatori hanno guadagnato il proprio posto tra i migliori 16. Il posto restante sarà assegnato tramite Last Chance Qualifier. Per chi reputasse di essere in grado di aggiudicarsi il posto finale, le registrazioni apriranno il 26 dicembre alle ore 11:00PM CET.

Il video sull’evento Saga giapponese vi attende in calce alla notizia. Buona visione!

