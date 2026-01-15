Connect with us

Società

Crisi iraniana e tragedia di Crans-Montana al centro di "Dritto e Rovescio"

Published

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, che affronterà alcuni dei temi più delicati dell’attualità internazionale e nazionale.

La puntata si aprirà con un approfondimento dedicato alla crisi iraniana, seguita in diretta e con aggiornamenti costanti. L’attenzione sarà rivolta in particolare all’atteso intervento di “soccorso” americano annunciato da Donald Trump, in un contesto geopolitico che desta forte preoccupazione per gli equilibri internazionali. Gli ospiti analizzeranno le possibili conseguenze di una nuova escalation e le ripercussioni che un’eventuale operazione militare potrebbe avere sul Medio Oriente e sull’Europa.

Al centro della serata ci sarà anche la tragedia di Crans-Montana, raccontata attraverso testimonianze esclusive, documenti inediti e un approfondimento sugli ultimi sviluppi dell’inchiesta. Il programma si concentrerà sui punti ancora oscuri e sulle nuove piste investigative che stanno emergendo. Il racconto, arricchito da interventi e ricostruzioni, intende fare chiarezza su una vicenda che ha lasciato dolore e interrogativi.

Infine, il tema della sicurezza sarà uno dei cardini della discussione politica. Dopo l’annuncio della premier Giorgia Meloni che ha definito il 2026 “anno della sicurezza”, il talk show entrerà nel merito del provvedimento atteso, esaminando le sue possibili conseguenze sulla gestione degli irregolari e sul contrasto alle baby gang. Saranno considerati gli aspetti di prevenzione, repressione e impatto sociale di una misura che promette di incidere profondamente sul dibattito pubblico e sulle politiche del governo.

A confrontarsi sul palco, voci provenienti da diversi schieramenti politici: Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Rita Dalla Chiesa (Forza Italia), Isabella Tovaglieri (Lega), Davide Faraone (Italia Viva) e Francesca Cucchiara (Europa Verde).

L’appuntamento con “Dritto e Rovescio” si conferma dunque un momento di confronto e analisi su temi centrali per il Paese, offrendo testimonianze e dibattiti che intendono mettere in luce le sfide più urgenti della contemporaneità.

