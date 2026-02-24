Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Cristiano De André, sette nuove date estive per il “De André Canta De André Best Of Tour 2026”

Published

A grande richiesta si aggiungono nuove tappe all’attesissimo “De André Canta De André Best Of Tour 2026”, il progetto live di Cristiano De André che celebra l’immenso patrimonio artistico del padre Fabrizio. Dopo il successo delle precedenti date, tutte sold out, l’artista annuncia altre sette nuove date estive che arricchiranno ulteriormente il calendario di un tour già ricchissimo.

Il tour, che porterà Cristiano in concerto in tutta Italia a partire da aprile, rappresenta una vera e propria immersione nell’universo musicale deandreiano, un viaggio emozionante tra le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Sul palcoscenico, De André interpreterà alcuni dei brani più amati del padre, restituendo al pubblico il fascino e la forza di un repertorio che continua a essere attuale e profondamente incisivo.

Le nuove date estive confermate sono: 22 giugno al Barton Park di Perugia, 27 giugno all’Anfiteatro Romano di Susa (Torino), 29 giugno a Villa Guidini di Zero Branco (Treviso), 26 luglio alla Musica Arena di Cagliari, 27 luglio al Teatro di Tharros di Cabras (Oristano), 8 agosto al Parco di Arenzano – Villa Figoli di Arenzano (Genova) e 13 agosto a La Versiliana Festival di Marina di Pietrasanta (Lucca).

Con queste nuove date, il tour include oltre venti appuntamenti in teatri e location all’aperto, a partire dal 10 aprile al Teatro Rossini di Civitanova Marche e comprendendo città come Trieste, Lugano, Cremona, Bergamo, Trento, Busto Arsizio, Napoli, Bari e Fiesole. I biglietti sono già in prevendita sulle principali piattaforme di ticketing.

Il percorso “De André Canta De André” è ormai un tassello fondamentale della carriera di Cristiano. Il cantautore e polistrumentista genovese ne ha fatto un progetto identitario, capace di fondere interpretazione, rispetto e innovazione. Nel corso degli anni ha dato vita a quattro dischi di grande successo – “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “Vol. 2” (2010), “Vol. 3” (2017) e “Storia di un impiegato” (2023) – oltre a una lunga serie di tour teatrali e estivi che hanno sempre registrato il tutto esaurito.

In questa nuova tournée, De André proporrà il meglio del repertorio affrontato finora, accompagnato da una band di musicisti d’eccellenza: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere – che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi – Ivano Zanotti alla batteria, e naturalmente Cristiano stesso alla chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino. Uno spettacolo che intende far rivivere l’anima e l’eredità musicale di Fabrizio De André attraverso la sensibilità artistica del figlio.

Prodotto e organizzato da Trident Music, il “De André Canta De André Best Of Tour 2026” si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della prossima stagione musicale, un’occasione unica per riscoprire dal vivo la poesia e l’attualità delle canzoni di uno dei più grandi maestri della musica italiana, reinterpretate con rispetto e passione dal suo erede artistico.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Società

“Realpolitik” indaga sull’omicidio Mansouri e sui cecchini italiani a Sarajevo

Spettacolo

Cristiano De André, sette nuove date estive per il “De André Canta De André Best Of Tour 2026”

Giochi

Farming Simulator 25: Vredo Pack aggiunge la risemina e i cinghiali

Motori

DENZA diventa sponsor del Cervino Ski Paradise e porta a Cervinia la nuova Z9 GT

Motori

Topolino Corallo: la nuova Fiat che porta colore e leggerezza nelle città

Tecnologia

NIKON presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Spettacolo

U2 celebrano la libertà con “Days of Ash” e il corto-documentario “Yours Eternally”

Società

Leonardo e il suono del tempo: al Museo Leonardo3 prende vita l’orologio di Da Vinci

Sport

Suzuki al 63° Trofeo Laigueglia: sostenibilità, efficienza Hybrid e passione per il ciclismo

Spettacolo

The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano

Motori

Brividi ed emozioni elettriche: Opel annuncia la nuova Corsa GSE

Spettacolo

“Emigrato (Italiano)”: Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026

Senza categoria

Mazda lancia il Power Bonus sulla nuova CX-6e: fino a 3.250 euro di vantaggi 

Tecnologia

Cisco presenta nuove soluzioni per un’AI agentica sicura e intelligente

Tecnologia

Huawei presenta a Madrid il nuovo Watch GT Runner 2, lo smartwatch co-creato con Eliud Kipchoge

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Motori

Yamaha celebra la Festa del Papà con il Father&Son Weekend: avventura su due ruote tra padri e figli

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme in Italia con l’“Amigas del Corazón World Tour”

Spettacolo

“Unconditional”: il nuovo thriller madre-figlia debutta su Apple TV l’8 maggio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

U2 celebrano la libertà con “Days of Ash” e il corto-documentario “Yours Eternally”

Un nuovo capitolo della lunga storia degli U2 prende forma con l’uscita dell’EP “Days of Ash”, pubblicato il 18 febbraio 2026, e accompagnato dal...

4 ore ago

Spettacolo

The Kooks tornano in Italia: unico concerto il 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano

I The Kooks tornano in Italia per un unico e imperdibile concerto in programma sabato 28 febbraio 2026 al Fabrique di Milano. La band...

5 ore ago

Spettacolo

“Emigrato (Italiano)”: Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026

Dopo la presentazione in diretta nazionale insieme a Carlo Conti, Welo pubblica oggi su tutte le piattaforme digitali “Emigrato (Italiano)”, il jingle ufficiale della...

5 ore ago

Spettacolo

Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano insieme in Italia con l’“Amigas del Corazón World Tour”

A diciannove anni dall’esplosione mondiale della telenovela argentina “Il Mondo di Patty”, le protagoniste Laura Esquivel e Brenda Asnicar tornano a condividere il palco...

6 ore ago