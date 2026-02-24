Cristiano De André, sette nuove date estive per il “De André Canta De André Best Of Tour 2026”

A grande richiesta si aggiungono nuove tappe all’attesissimo “De André Canta De André Best Of Tour 2026”, il progetto live di Cristiano De André che celebra l’immenso patrimonio artistico del padre Fabrizio. Dopo il successo delle precedenti date, tutte sold out, l’artista annuncia altre sette nuove date estive che arricchiranno ulteriormente il calendario di un tour già ricchissimo.

Il tour, che porterà Cristiano in concerto in tutta Italia a partire da aprile, rappresenta una vera e propria immersione nell’universo musicale deandreiano, un viaggio emozionante tra le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana. Sul palcoscenico, De André interpreterà alcuni dei brani più amati del padre, restituendo al pubblico il fascino e la forza di un repertorio che continua a essere attuale e profondamente incisivo.

Le nuove date estive confermate sono: 22 giugno al Barton Park di Perugia, 27 giugno all’Anfiteatro Romano di Susa (Torino), 29 giugno a Villa Guidini di Zero Branco (Treviso), 26 luglio alla Musica Arena di Cagliari, 27 luglio al Teatro di Tharros di Cabras (Oristano), 8 agosto al Parco di Arenzano – Villa Figoli di Arenzano (Genova) e 13 agosto a La Versiliana Festival di Marina di Pietrasanta (Lucca).

Con queste nuove date, il tour include oltre venti appuntamenti in teatri e location all’aperto, a partire dal 10 aprile al Teatro Rossini di Civitanova Marche e comprendendo città come Trieste, Lugano, Cremona, Bergamo, Trento, Busto Arsizio, Napoli, Bari e Fiesole. I biglietti sono già in prevendita sulle principali piattaforme di ticketing.

Il percorso “De André Canta De André” è ormai un tassello fondamentale della carriera di Cristiano. Il cantautore e polistrumentista genovese ne ha fatto un progetto identitario, capace di fondere interpretazione, rispetto e innovazione. Nel corso degli anni ha dato vita a quattro dischi di grande successo – “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “Vol. 2” (2010), “Vol. 3” (2017) e “Storia di un impiegato” (2023) – oltre a una lunga serie di tour teatrali e estivi che hanno sempre registrato il tutto esaurito.

In questa nuova tournée, De André proporrà il meglio del repertorio affrontato finora, accompagnato da una band di musicisti d’eccellenza: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere – che ha curato gli arrangiamenti dei primi due volumi – Ivano Zanotti alla batteria, e naturalmente Cristiano stesso alla chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino. Uno spettacolo che intende far rivivere l’anima e l’eredità musicale di Fabrizio De André attraverso la sensibilità artistica del figlio.

Prodotto e organizzato da Trident Music, il “De André Canta De André Best Of Tour 2026” si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della prossima stagione musicale, un’occasione unica per riscoprire dal vivo la poesia e l’attualità delle canzoni di uno dei più grandi maestri della musica italiana, reinterpretate con rispetto e passione dal suo erede artistico.