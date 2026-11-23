Hisense P1 è il nuovo proiettore con tecnologia Triple Color Laser, Full HD e immagini fino a 150 pollici. Da oggi in Italia a 999 euro in promozione.

Il proiettore Hisense P1 approda in Italia e punta a trasformare qualsiasi stanza in una piccola sala cinematografica. Il dispositivo unisce la tecnologia Triple Color Laser a una risoluzione Full HD e a funzioni smart, ed è in vendita da oggi, 23 novembre, con un prezzo di listino di 1.199 euro. Fino al 31 dicembre, però, lo si può acquistare a 999 euro in promozione.

Il marchio presenta il modello come una soluzione per portare il grande schermo in ogni area dell'abitazione, senza rinunciare alla qualità visiva. Gianluca di Pietro, CEO di Hisense Italia, descrive così l'obiettivo: "Con Hisense P1 vogliamo portare l'esperienza del grande schermo in ogni ambiente della casa, senza compromessi sulla qualità dell'immagine". Secondo il manager, i colori restituiti dalla tecnologia laser e la possibilità di proiettare fino a 150 pollici rendono il prodotto adattabile a spazi ed esigenze molto diversi.

Sul fronte dell'immagine, il proiettore offre colori vividi e precisi grazie alla tecnologia laser a tre colori. La risoluzione nativa è Full HD, mentre il dispositivo accetta segnali in ingresso fino al 4K. La luminosità dichiarata raggiunge 1.000 ANSI lumen, con un rapporto di contrasto di 6000:1 e una copertura dello spazio colore BT.2020 pari al 110%. Sono inoltre supportati gli standard HDR10 e HLG, utili a valorizzare i contenuti compatibili.

La dimensione dell'immagine può variare tra 65 e 150 pollici, così da adattarsi a stanze di ogni dimensione. Il punto di forza sul piano dell'installazione è il supporto gimbal integrato, che ruota in verticale di 360 gradi e permette di indirizzare la proiezione verso pareti o soffitti senza accessori aggiuntivi. Lo zoom ottico 1,3x, la messa a fuoco sia automatica sia manuale e la correzione trapezoidale, anch'essa automatica o manuale, semplificano ulteriormente la configurazione. La funzione Auto Screen Fit, infine, adatta in automatico l'immagine al telo, riducendo la necessità di intervenire a mano.

Il sistema operativo è VIDAA OS, pensato per l'intrattenimento e in grado di collegarsi ai servizi di streaming più diffusi, tra cui Netflix, Prime Video e YouTube. Il proiettore è compatibile con AirPlay 2, quindi i contenuti provenienti da dispositivi Apple possono essere condivisi con facilità, mentre Alexa risponde ai comandi vocali impartiti tramite il telecomando.

Anche il comparto audio è stato curato: due speaker da 7 W ciascuno portano la potenza complessiva a 14 W e supportano DTS:X e Dolby Audio. Un equalizzatore personalizzabile consente inoltre di modellare la resa sonora secondo i gusti di chi guarda.

Il marchio ha pensato anche ai videogiocatori. Il P1 dispone di una modalità dedicata al gaming e di un input lag dichiarato di appena 1 ms, valore che punta a garantire reazioni immediate durante le partite. Il supporto a FreeSync contribuisce a rendere il gioco più fluido, purché la console o il PC collegato sia compatibile.

Il prezzo finale può infatti differire in base al rivenditore di riferimento.