Il brand LEPAS, che fa capo al Gruppo Chery, ha portato a Wuhu, in Cina, i suoi primi partner globali dello stile: stilisti, gioiellieri, illustratori, presentatori e content creator arrivati da vari Paesi. L'incontro si è svolto in ottobre nel corso della prima LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, una settimana intitolata "Together in Elegance" e scandita da presentazioni, prove su strada e momenti di confronto.

Il momento clou è stato il debutto mondiale di AURA, il primo concept car globale del marchio, presentato con moda e gioielleria protagoniste accanto all'automobile. Sulla passerella sono saliti i greci Vassilis Zoulias, stilista di alta moda, e Pericles Kondylatos, designer di gioielli, che hanno portato la propria esperienza su silhouette e proporzioni. L'idea era costruire un collegamento fra la Leopard Aesthetics, il linguaggio stilistico della casa, e l'eleganza personale che si esprime attraverso abiti e accessori.

Dalla Malesia è arrivata l'illustratrice Yeoh See Hwi, apprezzata per un tratto essenziale dal sapore vintage, che ha trasformato la sfilata in una serie di schizzi. Con poche linee ha catturato le sagome degli abiti e il movimento delle modelle, dando vita a vere e proprie opere d'arte.

Sul fronte della guida, i britannici Mandy Rayner, presentatrice, e Joshua Coppen, creator di moda e lifestyle, hanno messo alla prova le vetture. L'attenzione si è concentrata sui materiali dell'abitacolo, sul comfort di chi siede a bordo e sul comportamento al volante. Coppen ha osservato con cura la reattività dei comandi, sia in marcia sia nelle manovre di parcheggio, mentre Rayner ha messo in luce il silenzio e la comodità degli interni, descrivendo l'abitacolo come un luogo in cui rilassarsi tra un impegno e l'altro.

Il racconto dei partner passa anche dalla vita quotidiana. La thailandese Jetpreeya Ngokngam, creator di viaggi e counsellor psicologica, possiede una LEPAS e documenta sui social i suoi spostamenti alla guida. Per questo il marchio le ha assegnato a Wuhu l'Elegance Role Model Award. Dal Regno Unito proviene invece Anastasia Kate Knowles, che unisce la professione di modella a quella di videoblogger: tra le sue passioni figurano la lettura, la corsa e il viaggio, e i suoi filmati spontanei raccontano esplorazioni urbane e itinerari.

Il progetto non si esaurisce con la settimana in Cina. Una volta rientrati nei rispettivi Paesi, i partner collaboreranno con il marchio a nuove iniziative di scambio culturale e creativo, costruite attorno alle tradizioni e agli stili di vita locali di ciascun mercato.

Il marchio sbarcherà sul mercato italiano nel corso del 2026 con modelli plug-in della serie Super Hybrid.