Dawn of War IV: i Dark Angels scendono in campo nel nuovo capitolo della saga

La celebre serie strategica ispirata all’universo di Warhammer 40,000 si prepara a tornare con un nuovo e ambizioso capitolo. Deep Silver e KING Art Games hanno annunciato ufficialmente Warhammer 40,000: Dawn of War IV, riconosciuto da PC Gamer come uno dei venticinque giochi più attesi per il 2026. Con questa nuova iterazione, la guerra nel 41° millennio promette di raggiungere nuove vette di intensità e spettacolarità.

Per celebrare il riconoscimento, è stato diffuso un trailer incentrato sulla campagna principale, scritto in collaborazione con l’autore della Biblioteca Nera John French. Il filmato mostra i momenti salienti dello scontro che si consuma sul pianeta Kronus, dove le forze dell’Imperium si trovano sull’orlo della disfatta finché, come rivelazione cruciale, arrivano i Dark Angels, pronti a cambiare le sorti della battaglia.

Nel trailer, i Blood Ravens guidati dal Capitano Cyrus e dal Capobibliotecario Jonah Orion entrano in orbita su Kronus, dove si trovano ad affrontare il capo della guerra orko Gorgutz e il suo secondo Guzcutta. Contemporaneamente, il tecnoarcheologo Potentia Delta-9 esplora le rovine del pianeta alla ricerca di conoscenze perdute, mentre il cronomante Thothmek risveglia l’antica minaccia dei Necron, scatenando un’invasione di proporzioni epiche. “Le forze dell’Imperium sono assediate su tutti i fronti, la loro ultima resistenza sta perdendo forza e le linee sono sull’orlo del collasso… finché, nel momento cruciale, diventa chiaro che non sono sole: arrivano i Dark Angels.”

Dawn of War IV segna un momento storico per la saga, poiché per la prima volta i giocatori potranno guidare due diversi Capitoli di Space Marine in una sola campagna: Blood Ravens e Dark Angels. I Dark Angels, prima Legione e simbolo di forza e mistero, saranno completamente giocabili in tutte le modalità, dalla storia principale al multiplayer.

La campagna consentirà ai giocatori di scegliere quali missioni affrontare, comandando alternativamente le due fazioni. I Dark Angels avranno propri comandanti, come il Maestro della Compagnia Astoran e il Cappellano Ezrael. Sebbene condividano strategie e armi tipiche degli Space Marine, manterranno una forte identità, differenziata tanto nello stile tattico quanto nell’approccio alla battaglia: attacchi di precisione e guerra totale per i Dark Angels, contro operazioni più discrete e tatticamente raffinate dei Blood Ravens.

Il culmine della storia vedrà l’arrivo di Lion El’Jonson, Primarca dei Dark Angels, che per la prima volta nella serie sarà utilizzabile dai giocatori, promettendo un finale di potenza e pathos senza precedenti. Kronus si prepara così a diventare teatro di uno scontro leggendario tra razze, ideali e poteri millenari.

Dawn of War IV offrirà un’esperienza RTS completa ambientata nell’universo di Warhammer 40,000, con quattro fazioni giocabili, campagne non lineari e modalità amate dai fan come Last Stand e Skirmish. Previsto per PC e in uscita nel corso del 2026, il titolo ambisce a riportare la saga al suo massimo splendore, combinando fedeltà all’ambientazione originale e innovazione nel gameplay.