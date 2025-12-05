Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Dawn of War IV: i Dark Angels scendono in campo nel nuovo capitolo della saga

Published

La celebre serie strategica ispirata all’universo di Warhammer 40,000 si prepara a tornare con un nuovo e ambizioso capitolo. Deep Silver e KING Art Games hanno annunciato ufficialmente Warhammer 40,000: Dawn of War IV, riconosciuto da PC Gamer come uno dei venticinque giochi più attesi per il 2026. Con questa nuova iterazione, la guerra nel 41° millennio promette di raggiungere nuove vette di intensità e spettacolarità.

Per celebrare il riconoscimento, è stato diffuso un trailer incentrato sulla campagna principale, scritto in collaborazione con l’autore della Biblioteca Nera John French. Il filmato mostra i momenti salienti dello scontro che si consuma sul pianeta Kronus, dove le forze dell’Imperium si trovano sull’orlo della disfatta finché, come rivelazione cruciale, arrivano i Dark Angels, pronti a cambiare le sorti della battaglia.

Nel trailer, i Blood Ravens guidati dal Capitano Cyrus e dal Capobibliotecario Jonah Orion entrano in orbita su Kronus, dove si trovano ad affrontare il capo della guerra orko Gorgutz e il suo secondo Guzcutta. Contemporaneamente, il tecnoarcheologo Potentia Delta-9 esplora le rovine del pianeta alla ricerca di conoscenze perdute, mentre il cronomante Thothmek risveglia l’antica minaccia dei Necron, scatenando un’invasione di proporzioni epiche. “Le forze dell’Imperium sono assediate su tutti i fronti, la loro ultima resistenza sta perdendo forza e le linee sono sull’orlo del collasso… finché, nel momento cruciale, diventa chiaro che non sono sole: arrivano i Dark Angels.”

Dawn of War IV segna un momento storico per la saga, poiché per la prima volta i giocatori potranno guidare due diversi Capitoli di Space Marine in una sola campagna: Blood Ravens e Dark Angels. I Dark Angels, prima Legione e simbolo di forza e mistero, saranno completamente giocabili in tutte le modalità, dalla storia principale al multiplayer.

La campagna consentirà ai giocatori di scegliere quali missioni affrontare, comandando alternativamente le due fazioni. I Dark Angels avranno propri comandanti, come il Maestro della Compagnia Astoran e il Cappellano Ezrael. Sebbene condividano strategie e armi tipiche degli Space Marine, manterranno una forte identità, differenziata tanto nello stile tattico quanto nell’approccio alla battaglia: attacchi di precisione e guerra totale per i Dark Angels, contro operazioni più discrete e tatticamente raffinate dei Blood Ravens.

Il culmine della storia vedrà l’arrivo di Lion El’Jonson, Primarca dei Dark Angels, che per la prima volta nella serie sarà utilizzabile dai giocatori, promettendo un finale di potenza e pathos senza precedenti. Kronus si prepara così a diventare teatro di uno scontro leggendario tra razze, ideali e poteri millenari.

Dawn of War IV offrirà un’esperienza RTS completa ambientata nell’universo di Warhammer 40,000, con quattro fazioni giocabili, campagne non lineari e modalità amate dai fan come Last Stand e Skirmish. Previsto per PC e in uscita nel corso del 2026, il titolo ambisce a riportare la saga al suo massimo splendore, combinando fedeltà all’ambientazione originale e innovazione nel gameplay.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

Spirit de Milan: una settimana tra tango, jazz e tradizione milanese

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Motori

Tesla Model 3 Standard debutta in Italia: la nuova porta d’ingresso alla mobilità elettrica

Spettacolo

OGGI esce “JIMMY SAX – LIVE IN POMPEII”: il nuovo album

Motori

Nuova Volkswagen T-Roc: il SUV compatto che inaugura l’era dell’ibrido totale

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

THOMAS RAGGI: è uscito oggi il suo primo album solista “Masquerade”.

Società

Citroën e Generation Ami: il potere delle parole contro il bullismo

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista le classifiche con “Forse”, anticipazione di “Casa Paradiso”

Giochi

TEKKEN 8 accoglie Miary Zo: la nuova lottatrice che chiude la Season 2

Spettacolo

GEOLIER: torna con il suo nuovo singolo “081”, fuori oggi ovunque

Tecnologia

LG punta sulla sostenibilità: Digital Signage più efficiente e a basse emissioni

Spettacolo

Caparezza torna con “Pathosfera”: la nuova forza emotiva di “Orbit Orbit”

Motori

Inaugurata la mostra “ACI e gli automobilisti: una storia lunga 120 anni”

Sport

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)”

Spettacolo

ENZO DONG: fuori oggi ovunque il suo nuovo album “LIFE IS A TARANTELLA”

Spettacolo

MIKA torna sulle scene con “Immortal Love”

Giochi

Dawn of War IV: i Dark Angels scendono in campo nel nuovo capitolo della saga

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

Guns N’ Roses: arrivano “Atlas” e “Nothin”, i nuovi brani che segnano il ritorno della band

Tecnologia

Motorola presenta l’esclusiva edizione speciale motorola edge 70 nel Pantone Color of the Year 2026

Spettacolo

rob trionfa a X Factor 2025 davanti a 16mila persone a Napoli
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

TEKKEN 8 accoglie Miary Zo: la nuova lottatrice che chiude la Season 2

Con l’arrivo di Miary Zo, TEKKEN 8 chiude con stile il ciclo dei DLC della Season 2, portando il roster del celebre picchiaduro a...

6 ore ago

Giochi

THE FORSAKEN HOLLOWS amplia l’universo di ELDEN RING NIGHTREIGN con nuovi archetipi e territori

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato la pubblicazione di THE FORSAKEN HOLLOWS, un nuovo DLC dedicato al titolo d’azione survival cooperativo ELDEN RING NIGHTREIGN...

1 giorno ago

Giochi

RIDE 6: Milestone svela il primo trailer di gameplay e promette l’esperienza più realistica di sempre

Milestone ha pubblicato il primo trailer di gameplay approfondito di RIDE 6, offrendo ai giocatori un’anteprima della nuova generazione del celebre franchise motociclistico. Il...

1 giorno ago

Giochi

Metroid Prime 4: Beyond è ora disponibile su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch!

Dopo quasi vent’anni di attesa, la leggendaria cacciatrice di taglie Samus Aran torna protagonista nel nuovo capitolo della saga Metroid Prime. Metroid Prime 4:...

1 giorno ago