Debutta DS F3VER Concept: design innovativo e personalizzazione senza precedenti

DS Automobiles svela DS F3VER, una concept car esplorativa che rappresenta una nuova espressione di design, desiderabilità e personalizzazione nel panorama automotive. Frutto del lavoro del team di Design francese, DS F3VER interpreta la visione del futuro del marchio, puntando su una silhouette compatta e proporzioni scolpite che catturano lo sguardo fin dal primo istante.

Il design di DS F3VER si distingue per linee tese e scultoree, una presenza decisa e una firma luminosa ipnotica sia nel frontale che nel posteriore. La vettura, lunga 4,19 metri e larga 1,84, si impone grazie a un totem verticale frontale che ospita l'emblema del marchio, affiancato da gruppi ottici dall'iconico motivo a Y. Al posteriore, la firma luminosa utilizza pannelli LED e una struttura ultraleggera in magnesio che ricorda le volte architettoniche del Grand Palais.

La personalizzazione è al centro del progetto: DS F3VER introduce possibilità inedite come la tinta dicroica Cosmic Blue, la carrozzeria bicolore estesa e un anello del tetto personalizzabile. Ogni dettaglio, dal colore alla grafica fino alle animazioni luminose digitali integrate, è pensato per esprimere unicità e raffinatezza. Anche i cerchi, dal disegno geometrico, offrono dettagli elaborați come la lavorazione guilloche Clous de Paris e inserti color champagne.

"Con DS F3VER abbiamo voluto enfatizzare tre pilastri fondamentali di DS AUTOMOBILES: desiderabilità, personalizzazione e libertà. Il risultato è un concept che fuori dalle categorie convenzionali. Esplora nuove possibilità, mette in discussione i nostri stessi codici e mostra la direzione intrapresa dal marchio per essere sempre PIU DISTINTIVO, più desiderabile, più audace."

Xavier CHARDON, Chief Executive Officer di DS AUTOMOBILES

DS F3VER non è solo uno studio di stile: propone una mobilità senza compromessi, combinando compattezza, ampia abitabilità, autonomia elettrica ai vertici della categoria e libertà d'uso quotidiano. Il passo di 2,70 metri garantisce spazio interno generoso, mentre il bagagliaio da 400 litri, tipico di segmenti superiori, amplia ulteriormente la versatilità del veicolo.

L'innovazione si riflette anche nella filosofia "Design Intelligence", concepita per offrire efficienza, purezza delle linee e qualità percepita attraverso la semplificazione e la riduzione dei componenti. Le soluzioni digitali e l'utilizzo mirato dell'intelligenza artificiale accorciano i tempi di design senza sostituire la creatività umana.

"Il Salone dell'Automobile di Parigi ci consente di condividere con il pubblico le nostre nuove direzioni di DESIGN E di alimentare le nostre future creazioni. DS F3VER esplora nuovi territori espressivi attraverso un design al servizio della personalizzazione, un'identità del frontale che rompe con gli standard attuali e un approccio di 'design intelligence' volto a ridurre il numero dei componenti. Questo processo semplifica e accelera lo sviluppo, valorizzando al contempo la qualità percepita e la purezza delle linee."

Thierry METROZ, Direttore del DESIGN DS Automobiles

La presentazione ufficiale di DS F3VER avverrà durante il Salone dell'Automobile di Parigi 2026, dove il pubblico potrà vivere un'esperienza immersiva anche tramite una nuova web-app dedicata alla personalizzazione.

DS Automobiles conferma così la sua vocazione all'innovazione e alla raffinatezza, offrendo un nuovo modello di auto elettrica concepita per distinguersi e anticipare le esigenze di chi cerca stile, tecnologia e libertà in ogni momento.