Debutta Pokémon Champions: inizia una nuova era per le lotte Pokémon

È ufficialmente disponibile Pokémon Champions, il nuovo titolo che segna una svolta nel mondo delle battaglie Pokémon. Il gioco è acquistabile sul Nintendo eShop per le console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, mentre la versione per dispositivi mobili arriverà nel corso dell’anno.

In Pokémon Champions, i giocatori ritroveranno le classiche dinamiche di combattimento a turni, basate su tipi, abilità e mosse. Le meccaniche familiari del franchise tornano con una profondità strategica rinnovata, consentendo a veterani e nuovi Allenatori di sviluppare stili di gioco diversi e affrontare sfide sempre più competitive.

Contestualmente al lancio, è disponibile anche il bundle Pokémon Champions + Pacchetto introduttivo, che include il gioco base e una serie di vantaggi pensati per aiutare gli aspiranti Campioni nei primi passi verso la vetta. I possessori di Nintendo Switch 2 potranno inoltre godere di una grafica migliorata, ottimizzata per la nuova console.

Nintendo e The Pokémon Company hanno annunciato un’iniziativa speciale per celebrare l’uscita: tutti i giocatori che effettueranno l’accesso entro il 31 agosto 2026 riceveranno Dragonite e 100 coupon rapidi, riscattabili nella cassetta della posta del gioco. Progredendo nel percorso competitivo, sarà inoltre possibile ottenere una Dragonitite tramite il Pass Lotta della prima stagione; assegnando questo strumento a Dragonite, sarà possibile assistere alla sua evoluzione in MegaDragonite, ulteriore simbolo della potenza e dell’evoluzione strategica del franchise.

Il debutto ufficiale del titolo nel circuito competitivo avverrà in occasione dei Campionati Regionali di Indianapolis (29-31 maggio), per poi proseguire con i Campionati Speciali di Torino (6-7 giugno), i Campionati Internazionali Nordamericani (12-14 giugno) e culminare nei prestigiosi Campionati Mondiali Pokémon, previsti dal 28 al 30 agosto 2026.

Con questo nuovo capitolo, Pokémon Champions si presenta come punto di riferimento per la comunità competitiva, promettendo un’esperienza bilanciata, coinvolgente e ricca di contenuti. I fan potranno scoprire ulteriori informazioni e aggiornamenti direttamente attraverso i canali ufficiali del gioco.

Pokémon Champions rappresenta dunque non solo un nuovo titolo, ma l’inizio di una nuova generazione di battaglie. Gli Allenatori sono chiamati a raccogliere la sfida e a dimostrare chi merita il titolo di vero Campione.