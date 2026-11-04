Pirelli ANGEL GT III: nuova generazione di pneumatici Sport Touring, debutto nel 2027

Pirelli amplia la propria offerta nel segmento Sport Touring con ANGEL GT III, la quarta generazione della famiglia di pneumatici ANGEL, progettata per migliorare maneggevolezza, comfort e sicurezza senza rinunciare al carattere sportivo che contraddistingue il marchio. Il nuovo pneumatico radiale sarà disponibile a partire dall'inizio del 2027 e si rivolge ai motociclisti che cercano un prodotto capace di coniugare piacere di guida e vocazione turistica.

Sviluppato per le moderne moto Sport Touring, Crossover e Naked di media e alta cilindrata, Pirelli ANGEL GT III punta a rendere la guida più intuitiva e meno impegnativa, soprattutto nelle situazioni di utilizzo quotidiano e nei lunghi trasferimenti. Uno degli aspetti maggiormente evoluti riguarda infatti la maneggevolezza nella guida a basso impegno, con l'obiettivo di offrire una risposta più fluida e naturale, mantenendo precisione e reattività anche quando aumenta il ritmo.

Particolare attenzione è stata riservata anche al comportamento sul bagnato. Il nuovo pneumatico è stato sviluppato per assicurare un elevato livello di controllo e una maggiore sensazione di sicurezza quando l'asfalto presenta condizioni di scarsa aderenza, migliorando ulteriormente le prestazioni già raggiunte dalle precedenti generazioni.

Un altro elemento centrale del progetto riguarda la costanza delle prestazioni durante l'intero ciclo di vita. ANGEL GT III è stato studiato per mantenere caratteristiche dinamiche più omogenee anche con l'aumentare dell'usura, consentendo al motociclista di beneficiare di livelli elevati di controllo e piacere di guida per tutta la durata di utilizzo.

L'evoluzione interessa anche il comfort di viaggio. Rispetto agli altri pneumatici della famiglia ANGEL, il posteriore è stato progettato per offrire una maggiore durata e una ridotta rumorosità di rotolamento, grazie a un nuovo disegno del battistrada. Una soluzione che contribuisce a limitare l'affaticamento durante i tragitti più lunghi e a rendere l'esperienza di guida ancora più piacevole.

Sul piano estetico, il nuovo Pirelli riprende gli elementi grafici distintivi della famiglia ANGEL, reinterpretandoli attraverso un disegno del battistrada aggiornato. A caratterizzare il prodotto contribuisce anche il nuovo fianco ad alto contrasto, sul quale trovano spazio l'iconico simbolo dell'angelo e la scritta Gran Turismo.

Con ANGEL GT III, Pirelli prosegue quindi il percorso di sviluppo iniziato con ANGEL ST, proseguito con ANGEL GT e ANGEL GT II. Una nuova generazione che raccoglie l'eredità della famiglia e ne evolve la formula, mettendo insieme prestazioni sportive, facilità di guida e comfort sulle lunghe distanze.