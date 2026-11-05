Leapmotor supera le 106.000 consegne mensili a ottobre, crescita globale del 51%

Leapmotor ha registrato a ottobre un nuovo record di consegne globali, superando le 106.000 unità mensili per il quarto mese consecutivo. Il dato parla di 106.127 vetture consegnate in tutto il mondo, una crescita del 51% rispetto allo stesso mese del 2025, quando le consegne si erano attestate attorno alle 70.300 unità.



Questo importante risultato corrisponde a oltre 35.800 vetture in più su base annua. Secondo i dati più recenti, Leapmotor continua a mantenere la leadership tra le start-up cinesi attive nei New Energy Vehicle (NEV), posizionandosi tra i primi tre brand NEV in Cina e tra i primi quattro nel mondo.



La crescita si conferma anche sull'intero 2026. Nei primi dieci mesi dell'anno, Leapmotor ha consegnato 772.666 vetture, facendo segnare un incremento del 65,88% rispetto ai primi dieci mesi dello scorso anno. Dal lancio globale, l'azienda ha superato quota 1,9 milioni di veicoli consegnati, a testimonianza del rafforzamento della propria presenza e dell'aumento della domanda internazionale.



Il rafforzamento della gamma è stato confermato anche dal lancio, lo scorso 18 ottobre, della nuova A10s in Cina, che introduce aggiornamenti di design, interni e comfort. La A10, nota globalmente come B03X, arricchisce l'offerta del marchio nei mercati strategici.



I quattro mesi consecutivi oltre le 100.000 consegne mensili e il superamento di 1,9 milioni di unità vendute dal lancio danno la misura di una realtà in rapidissima ascesa nel panorama della mobilità elettrica.



I risultati di ottobre evidenziano il ritmo di crescita registrato da Leapmotor negli ultimi dodici mesi: le consegne mensili sono passate da circa 70.300 vetture nell'ottobre 2025 a 106.127 nell'ottobre 2026, con un incremento del 51% in un anno.



In vista del traguardo della duemilionesima vettura prodotta, Leapmotor prosegue nell'ampliamento della propria gamma e nel rafforzamento della presenza globale, avvicinando la mobilità elettrica a un ventaglio sempre più ampio di clienti in tutto il mondo.