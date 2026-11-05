Hyundai IONIQ 3 debutta a Milano: esperienza interattiva per scoprire la nuova elettrica

Dal 7 al 15 novembre, Piazza Gae Aulenti accoglie un evento imperdibile per gli appassionati di mobilità sostenibile: l'arrivo in anteprima della nuova Hyundai IONIQ 3, 100% elettrica, esposta in due versioni, N Line Launch Edition e Prime. Il pubblico potrà immergersi in una vera e propria esperienza fisica e digitale ogni giorno dalle 9:00 alle 20:00, incontrando da vicino il design, i dettagli degli spazi e le tecnologie all'avanguardia del modello.



L'installazione, ispirata al concept Nuova forma alla libertà, invita i visitatori a esplorare l'auto attraverso un percorso coinvolgente dove il viaggio diventa sinonimo di scelta, autonomia e connessione. La struttura non si limita a esporre le vetture, ma presenta veri e propri spazi sensoriali che raccontano i quattro pilastri della IONIQ 3: design, autonomia, connettività (grazie al nuovo sistema PLEOS) e versatilità del MegaBox da 119 litri.



Un elemento centrale dell'iniziativa è il totem interattivo che guida i visitatori in un'attività di gamification. Attraverso alcune domande e la simulazione della preparazione di un viaggio, ogni partecipante riceve un profilo personalizzato - Esploratore, Compagno di viaggio o Visionario - e può così ottenere uno dei tre vantaggi previsti: 500 euro di ricariche Charge myHyundai, Hyundai easyWallbox per la ricarica domestica oppure cinque anni di servizi Bluelink PRO in omaggio. I vantaggi saranno utilizzabili entro la fine dell'anno e sono legati al profilo risultante.



L'esperienza milanese sarà arricchita da incontri con giornalisti e content creator che approfondiranno temi come intelligenza artificiale, transizione energetica e mobilità elettrica. Tra i protagonisti, Amer Nour (tech content creator), Alessio Lana e Andrea Rapelli di Quattroruote, e Francesco Oggiano, con appuntamenti fissati per sabato 7, sabato 14 e domenica 15 novembre.



Hyundai IONIQ 3 rappresenta la filosofia Art of Steel, con silhouette Aero Hatch distintiva, interni spazio B, comfort e tecnologia da segmento superiore e autonomia fino a 497 km nel ciclo WLTP per la batteria da 61 kWh. Disponibile anche con batteria da 42,2 kWh (344 km di autonomia WLTP), la vettura offre ricarica rapida dal 10 all'80% in circa 30 minuti e funzione Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni.



Sul fronte tecnologico debutta in Europa il sistema di infotainment PLEOS Connect basato su Android Automotive OS, display fino a 14,6 pollici e assistente Gleo AI per un'interazione più intuitiva con il veicolo.



L'iniziativa a Milano è stata sviluppata con il supporto di Innocean e Havas Events e integra percorso espositivo, approfondimenti digitali e campagna influencer, trasformando Piazza Gae Aulenti in un hub dove tecnologia, persone, cultura e mobilità si incontrano.



Un'occasione unica per scoprire come Hyundai ridefinisce il concetto di viaggio e libertà, rendendo accessibili a tutti le nuove frontiere dell'elettrico urbano.